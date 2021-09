Ballerup Kommune har i over 40 år arbejdet med at integrere kunst i anlæggelsen af nye bydele og byggerier. Det kan Halsnæs Kommune lære af, mener Halsnæs Billedkunstråd. Privatfoto.

Kunst som katalysator

Halsnæs Billedkunstråd har inviteret politikere og embedsfolk på udflugt til Ballerup for at se på, hvordan kunst kan bruges aktivt til at gøre en kommune mere attraktiv

Halsnæs - 16. september 2021 kl. 09:04 Af Kim Larsen

HALSNSÆS I 2020 besluttede Halsnæs Kommune nye vedtægter for Billedkunstrådet, som nu har et flertal af professionelle kunstnere og kunstformidlere.

Det har åbnet op for støtte fra Statens Kunstfond til kunstformidling. Nu er det første selvstændige udviklingsinitiativ klar fra Billedkunstrådets hånd: Et strategisk seminar i to dele, der løber af stablen 20. og 29 september.

Det henvender sig til kommunens kommunalpolitikere samt embedsværk, der beskæftiger sig med forskellig kommunal udvikling inden for fx byggeri, kultur, skole m.m.

Målet er at skabe interesse for kunstens muligheder i kommunen og samtidig udarbejde en konkret 'best practice' i forsøget på at gøre kommunen endnu mere attraktiv.

Det gode eksempel Den 20. september lægges der ud med guidet kunst-tur til Ballerup Kommune, som i over 40 år har arbejdet med at integrere kunst i anlæggelsen af nye bydele, såvel som i nye byggerier.

Kulturchef for Ballerup Kommune, Jens Overgaard, vil være med turen rundt og fortælle om de erfaringer kommunen har gjort sig, og hvilken betydning denne investering i kunst har for vækst og velfærd i dag.

Kampen om tilflytterne "Ballerup Kommune er blevet en model for, hvordan man med kunst kan højne oplevelsen af de byrum vi færdes i og kan skabe en glæde og stolthed ved at bo der," fortæller Niels Bak Rasmussen, formand for Billedkunstrådet Halsnæs og fortsætter:

"Billedkunstråd ønsker med udflugten at sætte fokus på, hvordan Ballerup har skabt kvalitet og udviklet byer til fremtiden. En problematik som alle mindre bysamfund i disse år er udfordret af, hvor bevægelse mod de større byer er stigende."

Turen til Ballerup kan give et bud på, hvordan man kan gøre gør en udkantskommune attraktiv og give folk lyst til at blive - og trække ressourcestærke folk til.

En kunst-kommunal tour de force

29. september inviterer Billedkunstrådet til et opfølgende symposium. Her vil repræsentanter fra andre kommuner, der også arbejder aktivt og strategisk med kunst, fortælle om deres tiltag og erfaringer.

Helsingør Kommunes tidligere kulturudvalgsformand Henrik Møller, nu MF for Socialdemokratiet, fortæller om Helsingørs strategi, hvor man har valgt at bruge kunst aktivt i planlægning og udvikling. Her anskuer man kunst- og kulturpolitik som erhvervspolitik.

Kunst skaber værdi På et videolink fra Tønder Kommune er Kia Fogh Kristensen, afdelingsleder for kultur og fritid i kommunen, med og taler om deres indsats i Skærbæk.

Her har man med en kunststrategi brugt kunsten målrettet og aktivt.

Det har været med til at skabe en debat, der har medført en masse positive tiltag i resten af kommunen, der på mange måder ser sig som en udfordret udkantskommune.

Sluttelig taler Flemming Olsen om, hvordan kunst er en god investering. Han har en fortid som afdelingsleder for Kultur og Fritid i Herlev Kommune, og har efterfølgende i en årrække arbejdet i forskellige konstellationer som rådgiver.

Arrangementet slutter med en workshop, hvor der skal arbejdes med at gøre kunst og kultur til katalysator i Halsnæs Kommunes udviklingsprojekter.