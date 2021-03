Kun halvdelen af de ældste elever kommer i skole inden påske: Resten må vente 16 dage

Kun halvdelen af afgangseleverne kommer i skole inden påske - resten må vente 16 dage. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

GENÅBNING: Der vil være 16 dages forskel på, hvornår afgangseleverne kommer tilbage i skole.

Når skoleklokken ringer ind mandag den 22. marts, vil halvdelen af de ældste elever i Halsnæs Kommune for første gang siden december tage plads på skolebænken igen. Den anden halvdel kommer dog først i skole efter påske, tirsdag den 6. april. 16 dage senere.

Den problematik er borgmester Steffen Jensen(S) opmærksom på.

- Jeg kan ikke love, at alle afgangselever kommer i skole næste uge. Derfor er vi også påpasselige med ikke at slå den her udvikling for stort op, for der er nogle af de unge, som vil blive skuffet, siger Steffen Jensen.

Han sammenligner det med at få en mail om, at man har vundet i Lotto kun for at finde ud af, at det drejer sig om 40 kroner.

Genåbning fra 22. marts Partierne er enige om en yderligere genåbning. Følgende gælder fra den 22. marts 2021.

Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i Region Hovedstaden efter samme model som resten af landet. Testmodel som hidtil. (Undtaget er afgangselever i kommuner med særlig høj incidens – vurderes af Epidemikommissionen.) Certifikatfag er i nogle erhvervsuddannelser helt centrale for uddannelsen. Undervisningen er ofte rent praktisk og kan ikke gennemføres virtuelt. Derfor gives mulighed for fuld genåbning og fuldt fremmøde for elever, der skal deltage i certifikatfag og for elever i skolepraktik i hele landet. Testmodel som hidtil. Forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer udendørs. Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne stadig har de samme anbefalinger om max 5 personer i hjemmet og begrænsning af social kontakt mv. Forsamlingsforbuddet hæves for udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 25 til 50 personer Der åbnes for udendørs gudstjenester mv. med op til 50 personer. Dette ændrer ikke på de gældende regler for indendørs gudstjenester mv. Kilde: Statsministeriet

- Det er ikke den helt store gevinst, og sådan vil det formentlig heller ikke føles for de unge, som kan se deres jævnaldrende komme tilbage i skole før dem selv, siger borgmesteren.

At der kan opstå så stor forskel på, hvornår eleverne kommer tilbage skyldes den genåbningsaftale, som regeringen og de øvrige partier i Folketinget torsdag aften enige om. Aftalen sikrer, at afgangseleverne i Region Hovedstadens folkeskoler og ungdomsuddannelser kan følge samme model som resten af landet, hvor de ældste elever er i skole 50 procent af tiden, det vil sige hver anden uge. Men der kun én uge til påske, og derfor ender den ene halvdel af eleverne med først at komme tilbage efter påskeferien.

- Det er en udfordring, og vi har undersøgt, hvad vi kan og må. Om vi må dele ugen op, så flere elever kan komme tilbage, om vi skal vælge nogen ud eller lave decideret lodtrækning. Men nu lader vi det være op til skolelederne, siger Steffen Jensen.

Et puslespil I følge Frederiksborg Amts Avis' oplysninger er skolelederne i Halsnæs Kommune og Mads Ingvardsen, chef for børn, unge og læring, blevet enige om en model, hvor afgangseleverne kommer tilbage en uge af gangen.

- Vi har to 9. klasser, og den ene klasse kommer i skolen ugen inden påske, mens den anden får fjernundervisning. Efter påske bytter de rundt, siger Amalie Fricault, faglig leder af udskolingen på Frederiksværk Skole.

Skolen er dog opmærksom på, at der kan komme yderligere genåbninger snart - måske allerede efter påske.

- Derfor tænker vi også kortsigtet og ser kun et par uger frem. Men den plan, som vi har lagt, kan i princippet køre helt frem til de skriftlige prøver, men det tror vi ikke, at den kommer til, siger Amalie Fricault.

Den seneste udvikling betyder, at folkeskolen nu kigger ind i en uge, hvor 0.-4.klasse skal i skole alle dage, 5.-8.klasse må have én udendørs undervisningsdag og 50 procent af afgangsklasserne må komme i skole.

- Det er efterhånden lidt af et puslespil, men vi er blevet gode til at lægge dem. Det er en udfordring og besværligt, men vi har fået en erfaring og nogle værktøjer gennem det seneste år, som vi trækker på, siger udskolingslederen.

Mere genåbning på vej Hun er ikke ene om, at forvente flere genåbninger den komme tid. Borgmester Steffen Jensen ser den seneste genåbningsaftale som et forsøg fra partierne på at finde fælles front i genåbningen.

- Hvis man skal være ærlig, så ser jeg mere næste uge som en træningsuge, hvor vi kan prøve nogle ting af med afgangsklasserne. Jeg ser frem til det reelle næste skridt, hvor vi åbner mere op, siger han.

Forventningerne på borgmesterkontoret er, at yderligere genåbning venter efter påske.

- Når man hører statsministeren og de øvrige partier udtale sig, ser på smittetallene der generelt er faldende, antallet af vaccinerede som stiger og temperaturen, som bliver varmere og varmere, så tror jeg på, at vi om to uger vil kunne genåbne yderligere, siger Steffen Jensen og tager sig et enkelt forbehold.

- Det kræver selvfølgelig, at der ikke kommer en ekstra eksplosion i smittetallene, for man skal ikke kigge længere væk end til Paris eller Oslo for at se, at det hurtigt kan gå den anden vej.