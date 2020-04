Kun gårdbutik åben på Besøgsgård

Derfor må man nøjes med at holde gårdbutikken åben på den måde at kunder skal ringe først på telefon 24482613 og lave en aftale. Man har fået friskslagtet oksekød hjem, forarbejdet hos Kødsnedkeren i Ørby samt grillpølser.

- Vi vil håbe, at verden snart igen normaliseres, så vi kan gense vores trofaste gæster. Vi kan oplyse, at vi vil udvide sæsonen, når vi kender regeringens udspil, men indtil da passer vi godt på alle dyrene og de nyfødte lam, som vi desværre har måtte tage indenfor, da ræven eller anden gæst har været på spil og slået et lam ihjel for derefter at fortære størstedelen af det, fortæller Dina Schierning.