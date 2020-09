Der er kun plads til 10 tilhørere i byrådssalen til mødet på tirsdag. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Kun 10 tilhørere til byrådsmøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kun 10 tilhørere til byrådsmøde

Halsnæs - 11. september 2020 kl. 08:18 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en tur på »udebane« i Gjethuset i juni holdes det kommende byrådsmøde tirsdag 15. september igen i byrådssalen på rådhuset i Frederiksværk. På grund af situationen omkring Covid-19, vil der imidlertid være en begrænsning på, hvor mange tilhørere, der kan overvære mødet.

Der vil således kun være plads til maksimalt 10 borgere. Pladserne vil blive tildelt efter først-til-mølle-princippet.

»Tilmelding sker ved at sende en e-mail til joba@halsnaes.dk. Husk at skrive "tilmelding til byrådsmøde" i emnefeltet. Frist for tilmelding er mandag den 14. september kl. 8:00,« meddeler Halsnæs Kommune.

Man opfordrer i stedet til, at borgere, foreninger, erhvervsdrivende og andre interesserede følger med i byrådsmødet på deres pc, smartphone eller tablet, hvor det er muligt at se hele mødet via web-tv.

På grund af nye afstandskrav bliver tv-produktionen en smule anderledes end normalt, oplyser kommunen.

Spørgsmålet er så, om politikerne trods større afstandskrav kan finde sammen i fælles fodslag i den mange sager, der er på dagsordenen.

På byrådsmødet fremlægger borgmester Steffen Jensen (S) sit budgetforslag til førstebehandling. Som Frederiksborg Amts Avis kunne afsløre i sidste uge, er det et forslag med stor vægt på bygningsforbedringer med en ny svømmehal i Frederiksværk som det største projekt. Først efter at budgetforslaget er præsenteret på det traditionelle budget-borgermøde i Gjethuset mandag 21. september, begynder de egentlige budgetforhandlinger mellem partierne.

Men på ordførerrunden ved tirsdagens byrådsmøde, kan man nok få en fornemmelse af mulighederne for at nå et bredt forlig for tredje år i træk. Steffen Jensens to første budgetter er stemt hjem med 19 af de 21 byrådsmedlemmer. Kun Dansk Folkeparti har begge år stiillet sig udenfor.