Kulturligvis: Halsnæs' kulturliv skal støbes tættere sammen

Under overskriften Halsnæs - Kulturligvis er Gjethuset og Kulturstøberiet klar til at byde det lokale kulturliv op til dans i et projekt med fokus på at smelte kultur-ydere og -nydere tættere sammen.

De indledende manøvrer er i gang, men et startskud lyder i Gjethuset den 22. juni kl. 19: "Om man er musiker, kunstner eller kulturyder på anden vis - eller er virksomhed, kulturglad borger eller bare nysgerrig - så kom den 22. juni og deltag i første møde om Halsnæs - Kulturligvis og Støbeprojekt 1 - hvor der vil en mere detaljeret introduktion til projektet og de videre workshops, samt meget mere spændende indhold," melder arrangørerne - heriblandt Helga Jensen, Kulturstøberiet, og Ulrik Münster-Swendsen, Gjethuset.

Støbeprojekt 1 er en serie udforskende workshops med musikere og billedkunstnere med afsluttende koncert og udendørs udstilling. Projektet er støttet af kommunens visionspulje, og et af de første tiltag er opbygning af en hjemmeside, der vil gøre det nemmere at netværke for kunstnere i forskellige genrer.