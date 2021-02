Kulturhistoriske perler kortlagt

Frederiksværk bymidte, Krudtværksområdet, Grønnessegaard Gods, fiskerlejer og boligområder er screenet i forbindelse med en større landsdækkende undersøgelse af kulturhistoriske miljøer.

Et større antal arkitektstuderende har været på udkig i en lang række danske byer, og i en større rapport med titlen 'Screening af Danmarks Kulturmiljøer', udviklet i samarbejde med Realdania, er 24 steder i Halsnæs udpeget som særligt interessante i forhold til arkitektur, kulturværdier, historie og bl.a. andet det turismemæssige potentiale.

Hvert sted er ratet med en form for pointskema, og her bon'er Frederiksværks historiske centrum, godset, Arreseødal, Hundested Havn og Kikhavn ud på nogle fremtrædende placeringer i forhold til de kulturhistoriske værdier.

"Frederiksværk er i dansk sammenhæng et unikt eksempel på et levende industrimiljø med mere end 250 års industrihistorie. En historie, der stadig opleves i mange af byens bygninger. Af afgørende betydning for denne udvikling er kanalen, som stadig er fremtrædende i byen og som understøtter den unikke struktur," står der i en længere beskrivelse, og for Krudtværkets vedkommende hedder det: "Fremstår som et stykke unik dansk kulturhistorie og som et af landets stærkeste industriminder med afsæt i anlæggelsen af en hel i by i forbindelse med industrien," og i rapporten anbefales det at udarbejde en udviklingsplan for hele området, så kulturhistorien sikres og den offentlige adgang styrkes.

Den tidlige industri har sat sine spor flere steder i lokalområdet, heribalndt godset Grønnessegård:

"Gården blev oprettet af J.F. Classen som reservearbejdskraft til industrien i Frederiksværk. Området indeholder foruden hovedgården med avlsbygninger mindre funktionsbygninger som smedje, skovfoged- og fodermesterbolig. Grønnessegård fremstår som et stærkt kulturmiljø med mange velbevarede, arkitektoniske kvaliteter," hedder det i beskrivelsen af stedet, som ud over landbrugsdrift også lægger jord og bygninger til events som julemarked og nostalgitræffet Time Winder - med potentiale til mere, fremgår det af rapporten: "Kulturmiljøet har gode egenskaber for udvikling af turistrelateret virksomhed og kulturformidling."

Rapporten rummer også beskrivelser af en serie velbevarede landsbyer, Hundested Havn, havnen og skanseområdet i Hundested - i alt 24 steder, som her i coronatiden måske kan inspirere til endnu en gåtur i lokal området.