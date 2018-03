Se billedserie Lokale ildsjæle og foreninger var onsdag til det første kulturtopmøde i Halsnæs. Foto: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Kulturelle topmøder skal føre til ny politik

Halsnæs - 20. marts 2018 kl. 10:14 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 65 lokale foreninger og ildsjæle var på plads i Gjethuset i Frederiksværk, da Helle Lunderød(S), udvalgsformand for Kultur, Idræt og Demokrati, onsdag bød velkommen til kulturelt topmøde, hvor projektmagere og foreningsfolk fik mulighed for at lufte ønsker, drøfte problemer eller udbrede kommende projekter til politikere og kommunale embedsmænd.

- Det er det første i rækken af kulturelle topmøder. Vi har i første omgang samlet projekter og ildsjæle, som normalt ikke bliver samlet, til snakke med os og med Idrætsrådet og Kulturelt Samråd, som på det her møde repræsenterer en masse foreninger. I første omgang vil vi vise, at vi ønsker at understøtte området, og derfor har vi kastet os hurtigt ud i de her møder, hvor mange har budt sig til og gerne vil være med, sagde Helle Lunderød.

Det kulturelle topmøde, som Helle Lunderød satser på at gentage igen næste år, er de første forsigtige skridt i retning af en ny kultur- og idrætspolitik, som skal være klar i 2020, hvor den nuværende kultur- og fritidspolitik udløber.

- Vi begynder reelt først på processen omkring en ny politik i 2019. Der skal vi lave en stor proces, ligesom da vi lavede den nuværende politik på området. Til forskel fra dengang ligger demokrati også under udvalget, og vi kigger på, hvordan vi kan lave processen anderledes og utraditionel, sagde Helle Lunderød.

- Kulturmødet var det første hurtige nedslag og et forsøg på at samle området på uformel vis. Hvis vi skal inkluderer alle og involvere hele kommunens aktive liv, så skal vi have fat i en større sal, og det kan være, at det er tilfældet, når vi holder kulturelt topmøde samme år. Det ville være en god stort på processen med henblik på at lave en politik.

