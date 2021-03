Kultur på recept mod stress og angst

Den 9. april starter det nye forløb inspireret af Kultur på Recept op i Halsnæs, hvor 10 deltagere gennem et 10 uger langt forløb vil få en masse ekstraordinære kulturelle oplevelser.

Forløbet udbydes til borgere i Halsnæs Kommune, som er sygemeldt med stress, angst eller lettere depression, og som er henvist til forløbet af Jobcentret i Halsnæs Kommune, oplyser kommunen på halsnaes.dk.

Formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati i Halsnæs Kommune, Helle Lunderød, glæder sig over, at der på initiativ fra DOF Frederiksværk Fritidsskole nu kommer et forløb, hvor der er fokus på kulturens potentielle betydning for sundheden:

”I Halsnæs Kommune har vi tidligere set, at den lidt alternative tilgang til kulturens betydning for sundheden har givet pote med projekterne Kulturmand samt Trivsel og Sundhed. Derfor er jeg rigtig glad for, at DOF Frederiksværk Fritidsskole melder sig på banen og er med til at løfte i en lidt anderledes retning med det nye forløb inspireret af Kultur på Recept. Kultur som sundhedsfremme er faktisk en af indsatserne i vores nye regionale kulturaftale. Kultur på Recept er godt nok ikke et kulturaftaleprojekt, men dets formål er helt i tråd med det, vi gerne vil opnå på det her område”, siger Helle Lunderød.