Kunstforeningens værksted på Hans Futtrups Sti 6, Krudtværksområdet i Frederiksværk, danner ramme om de fleste aktiviteter for de 10 deltagere. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Kultur er en god mixtur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kultur er en god mixtur

Halsnæs - 06. august 2021 kl. 07:31 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Kulturelle oplevelser er godt for den mentale sundhed. Det viser erfaringer fra bl.a. konceptet "Kultur på Recept", som kendes fra flere kommuner.

Onsdag 1. september starter et nyt forløb i Halsnæs, som er inspireret af dette koncept.

Det er aftenskolen DOF Frederiksværk Fritidsskole, som står for afviklingen, og de 10 deltagere rekrutteres i samarbejde med Sundhedsafdelingen og Jobcentret i Halsnæs Kommune.

Forløbet udbydes til borgere i Halsnæs Kommune, som er sygemeldt med stress, angst eller lettere depression.

DOF Frederiksværk Fritidsskole kan tilbyde forløbet gratis, idet projektet støttes af Kulturministeriets udviklingspulje.

Et frirum

Gennem 10 uger vil deltagerne hver onsdag og fredag kl. 10-13 få kulturelle oplevelser som billedkunst og kreative udfoldelser, gåture, fælleslæsning og museumsbesøg. Gode oplevelser sammen med ligesindede.

Et frirum fra en hverdag med sygdom og bekymringer.

Der vil være fokus på sammenhold, succesoplevelser og en øget tro på sig selv, som kan give en bedre mental sundhed hos deltagerne og være med til at hjælpe dem godt videre.

Samtidig vil forløbet give deltagerne mulighed for at skabe et netværk, hvor de trygt kan dele deres tanker og erfaringer med andre, som er i samme situation.

Underviserne er lokale kulturelle personligheder og kunstnere med Annette Aare som tovholder og deltager i alle aktiviteter.

Glad kulturformand

Formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati i Halsnæs Kommune, Helle Lunderød, glæder sig over, at der nu kommer et forløb med fokus på kulturens potentielle betydning for sundheden:

"I Halsnæs Kommune har vi tidligere set, at den lidt alternative tilgang til kulturens betydning for sundheden har givet pote med projekterne Kulturmand samt Trivsel og Sundhed. Derfor er jeg rigtig glad for, at DOF Frederiksværk Fritidsskole melder sig på banen og er med til at løfte i en lidt anderledes retning med det nye forløb inspireret af Kultur på Recept."

Fakta

Er du interesseret? Eller kender du en, der kunne få glæde af at deltage?

Kontakt skoleleder Lena Becker på tlf: 7020 6574 eller mail: post@fritidsskoler.dk

Man vil også kunne læse om forløbet på www.fritidsskoler.dk