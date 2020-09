Krydstogtskibe bryder dødvande

I år har coronavirus sendt krydstogtbranchen i dødvande, men på Hundested Havn er de begyndt at planlægge fremtidige besøg fra de sejlende byer. Indtil videre har tre krydstogtskibe valgt at sætte kursen mod den nordsjællandske havneby i sommeren 2022. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er vigtigt, at vi ser ud til at få krydstogtskibe til Hundested igen. I den her branche bliver du hurtigt glemt, og der skulle ikke gå flere år uden anløb, siger Søren Brink, havnefoged i Hundested Havn, som brugte 11 år på gøre Hundested til krydstogtdestination.