Braemars anløb i Hundested er i følge havnefogeden ikke aflyst. Foto: Allan Nørregaard

Krydstogtbesøg er ikke aflyst endnu

Halsnæs - 26. maj 2020 kl. 04:11 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2020 er blevet et aflysningernes år. Mange festivaler, forestillinger, fodboldkampe og forlystelser har aflyst og udskudt årets begivenheder som følge af coronavirussen og den lange hale af følgevirkninger og restriktioner, som har fulgt den. Men på Hundested Havn er der fortsat sat ring om datoen 17. juli. Her skal krydstogtskibet Braemar for fjerde gang lægge til krydstogtkajen i Hundested Havn, og det ser en pandemi ikke ud til at ændre på.

- Anløbet er ikke aflyst endnu, siger Søren Brink, havnefoged på Hundested Havn og dobbelttjekker sin indbakke.

- Rederiet har aflyst alt frem til 23. maj, men vi har ikke hørt nogen om de anløb, der ligger derefter, siger han.

Braemar, som hører under Fred. Olsen Cruise Lines, skal efter planen sejle fra Southampton i England den 10. juli på et ti-dages langt cruise med titlen »Welcome to Denmark« - velkommen til Danmark. Det 196 meter lange skib smutter ind i danske farvande gennem Kielerkanalen. Herefter skal krydstogtgæsterne besøge fem danske havne på lige så mange dage, inden skibet sejler retur ad samme rute, som det kom.

Smittede ombord Netop Braemar har trukket overskrifter i flere udenlandske medier på grund af coronavirus. Krydstogtskibet sejlede i marts rundt med 682 passagerer og 381 besætningsmedlemmer ombord på et caribisk cruise, da fem personer ombord testet positiv for COVID-19, den sygdom som følger af smitte af virussen. Siden måtte over 50 personer ombord gå i karantæne. Skibet blev efterfølgende nægtet tilladelse til at sejle i havn på Bahamas på grund af virusudbruddet ombord. Det lykkedes til sidst at anløbe havnen Mariel på Cuba, hvorfra passagerne blev fløjet hjem.

- De har virkelig været udsat og sejlet rundt i Caribien, fordi ingen ville have dem i land, siger Søren Brink, som har hørt om historien.

Det skræmmer dog ikke havnefogeden, og han er klar til at tage i mod Braemar. Dog ikke, hvis havnens strikse forholdsregler for eksempelvis fragtskibe også skal gælde krydstogtskibet. De regler foreskriver nemlig, at besætningen blandt andet ikke må gå i land.

- Det giver ingen mening, at der kommer et krydstogtskib med 700 passagerer, hvis de ikke må gå i land, siger Søren Brink.

Lukkede grænser Om skibet overhoved kan komme ind i Danmark er stadig uvist. I øjeblikket er de danske grænser lukket, med mindre man har et såkaldt »anerkendelsesværdigt formål« til at rejse ind i landet. Det gælder endnu ikke turister, men regeringen har meldt ud, at der vil komme en udmelding om grænserne senere på ugen.

- Anløbet kræver, at vi indhenter dansk tilladelse til, at skibet må sejle ind, og det har vi ikke endnu, siger havnefogden.

Først og sidst Braemar var med til at skrive historie i den nordsjællandske havneby, da det 8. maj 2016 blev det første krydstogtskib nogensinde til at anløbe Hundested. Lige pt. ser det også ud til at blive det sidste. Hverken i 2021 eller 2022 har havnen endnu landet en aftale om anløb.

- Det ser sort ud i forhold til at få anløb i 2021, så det er 2022, vi arbejder med nu, og vi skal ikke have for mange år uden anløb. Det kan godt ende med at slukke krydstogtdrømmen, siger Søren Brink.