Se billedserie Det 420 meter lange trådhegn omkring Krudtværksmuseet skal udskiftes - det understøtter hverken Krudtværksområdets historie eller formidlingen af museets aktiviteter. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Krudtværksmuseet skal have nyt hegn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Krudtværksmuseet skal have nyt hegn

Det gamle trådhegn skal udskiftes med et sort smedejernshegn med samme udtryk som de nye broer, museet netop har fået til nabo

Halsnæs - 26. marts 2021 kl. 09:19 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Trådhegnet omkring Krudtværksmuseet skal udskiftes. I stedet skal der etableres et sort smedejernshegn.

Som bekendt er Halsnæs Kommune i samarbejde med A. P. Møllerfonden i fuld gang med at forskønne området omkring Nordtorvet og Krudtværket.

Som led i denne forskønnelse blev der i budget 2020 afsat 2 mio. kroner til at udskifte de 420 meter trådhegn omkring Krudtværksmuseet.

Skrækkeligt trådhegn Det nuværende trådhegn ønskes udskiftet, da det hverken understøtter Krudtværksområdets historie eller formidlingen af museets aktiviteter.

Og det er langt fra kønt:

"Det er et godt tidspunkt, i forlængelse af det store projekt, at få skiftet det skrækkelige, grimme trådhegn," lød det fra udvalgsformand Helle Lunderød (S), da et enigt Halsnæs Byråd på sit møde torsdag aften godkendte at frigive de 2 mio. kroner til formålet.

"Selvom det er mange penge, så er Venstre for," sagde Steen Hasselriis.

Olaf Prien (SF) var også glad for, at trådhegnet bliver skiftet ud med et hegn, der spiller sammen med de nye broer.

Det valgte design for hegnet er fastlagt i et samarbejde mellem Industrimuseet Frederiks Værk og Stålsat By.

Sort smedejern Der er enighed om et enkelt men robust hegn med en gennemsigtighed, som giver mulighed for at se museets bygninger og landskabet i området.

"Hegnet udskiftes til et sort smedejernshegn, et såkaldt baluster-hegn, med lodrette rør som den gennemgående figur. Det er robust, funktionelt og langtidsholdbart med lave vedligeholdelsesudgifter. Det vil samtidig medvirke til at hæve den enkelte museumsgæsts oplevelse af, at der her er tale om en kulturhistorisk perle," kan man læse i sagen.

Smedejernshegnet lodrette balustre giver noget af det samme udtryk som på de nye broer, der er anlagt ved Nordtorvet. På den måde skabes en større sammenhæng i området.

"Hegnet vil give en stor forskønnelse af området. Det vil fremhæve de historiske interessante bygninger på Krudtværksmuseets område," fremgår det videre af sagen.

Samtidig vil det beskytte det gamle krudtværk mod hærværk og tyveri.

Hegnet sikrer også mod uønsket adgang til områdets ålepas, stigborde og stemmeværker, der betjenes af museet og Naturstyrelsen.

Der SKAL være hegnet Udover at beskytte frednings- og bevaringsværdierne på Krudtværket, vil hegnet samtidig være med til at sikre museets fortsatte drift. Hegning af museet er nemlig et krav for, at det kan drives som statsanerkendt museum.

Der har ellers været tanker fremme om helt at droppe indhegningen, men det er altså ikke en mulighed.

Der skal være en adskillelse mellem det offentlige rum og de betalende gæster, ligesom f.eks. på Frilandsmuseet i Brede og Den Gamle By i Århus.