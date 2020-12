Kunderne kan bare komme an. Kenneth Nørregaard sælger fyrværkeri frem til den 24. december kl. 14 Foto: Thomas Quvang

Krudtkøb: "Der bliver knald på"

Trods tvungen nedlukning på årets travleste dage frygter Kenneth Nørregaard ikke at fyrværkerisalget bliver en fuser

Halsnæs - 18. december 2020 kl. 09:37 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen

"Jamen jeg har valgt at tage 'ja-hatten' på og jeg forudser nogle rigtige travle dage op til jul, der bliver helt sikkert knald på". Når forretningen Nørregaard i Nørregade lukker og låser dørene den 24. december kl. 14, kan indehaver Kenneth Nørregaard glæde sig over at kunne holde juleferie med familien for første gang i 31 år.

Lukket de travleste dage For fra 25. december og indtil 3. januar er der lukket fuldstændig ned for forretningslivet i forbindelse med regeringens corona restriktioner.

For Kenneth Nørregaard betyder det tvungen nedlukning på årets travleste dage, lige præcis de dage, hvor der sælges raketter, batterier og alskens fyrværkeri til nytårsaften. I følge Kenneth Nørregaard er der dog ikke udsigt til, eller frygt for, misset omsætning i forbindelse med salg af krudt og bomberør:

"Jeg er ganske overbevist om, at salget 'eksploderer' i dagene op til jul", siger han og fortsætter: "Salget af nytårsfyrværkeri bliver bare flyttet en uge frem, i forhold til det man er vant til. De mange der gerne vil nyde fyrværkeri på årets sidste dag, de skal bare være lidt tidligere ude ude i år end de plejer", siger Kenneth Nørregaard.

På forkant At landet mere eller mindre bliver lukket ned fra 25. december kommer ikke bag på Kenneth Nørregaard, som har været på forkant med en eventuel nedlukning og derfor har lagret fyldt med fyrværkeri. Kunderne kan bare komme an: "Nej, jeg er ikke overrasket og derfor har jeg alting klar allerede nu. Jeg ved jeg får nogle rigtig travle dage, og hvis nogle spørger om årets krudtsalg bliver en fuser, så bliver svaret et klar nej herfra. Folk skal bare huske, at det først er lovligt at fyre det af fra den 27. december", slutter Kenneth Nørregaard.