HKH Kronprins Frederik har sagt ja til at være protektor for særudstilling i Knud Rasmussens Hus i Hundested, som han flere gange har besøgt. Foto: Per Christensen

Kronprinsen protektor for særudstilling

I venten på en samlet aftale om genåbningsplan lever stadig et lille håb om, at Knud Rasmussens Hus sammen med andre indendørs museer og kulturinistitutioner kan få lov til at åbne til påske eller kort efter. Og der er ekstra grunde til, at museumsfolkene på Industrimuseet Frederiks Værk tripper for at få skudt sæsonen igang.