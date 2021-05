Kronprinsen på hemmelig visit

Kronprins Frederik var nemlig i al hemmelighed på besøg i huset. Det skete i forbindelse med et interview til et trykt magasin. Samtidig fik han set den særudstilling om Knud Rasmussens 5. Thuleekspedition, som man markerer 100-året for i år.

- Vi glæder os over at vores museum har kongehusets opmærksomhed, siger museumsleder Frank Allan Rasmussen.

Guide for kronprins Frederik under besøget var museumsinspektørerne Søren la Cour, der har det daglige ansvar for Knud Rasmussens Hus, og Ivalo K. B. F. Olsvig. Under besøget fik Kronprinsen overrakt museets nye bog, »Knud Rasmussen og Knud Rasmussens Hus« skrevet af Søren la Cour.