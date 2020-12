Krolffolket - nu med egen havetraktor

Selvom kommunen slår græsset i både Skjoldborgparken og ved Hundested Hallen, hvor de lokale krolfspillere folder sig ud, så er det ikke altid at banerne er optimale for spillerne. Derfor har en havetraktor stået højt på ønskesedlen.

"Nordea-fonden har bidraget med 31.000 kroner, som skal bruges til spilleudstyr, inventar og ikke mindst en havetraktor, så vi selv har mulighed for at fintrimme vore baner, når det er nødvendigt," fortæller en glad formand, Jørgen Hansen.

Nordea-fonden uddeler hvert år ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur samt inden for de to tværgående indsatser 'Flere børn der blomstrer' og 'Flere ud i det fri'.