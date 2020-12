Krokonens jul, del 3

Sara undrede sig. Den gamle Simon var ellers en mand af få ord, og han var til at stole på. Der måtte være noget om det! Var det derfor den unge mand, Josef, havde været så usikker - så hjælpeløs - som om han vidste, at der var noget særligt ved barnet!

Nå, nu så Sara, at Jakob havde fået øje på hende. Gad vide, hvad han ville sige til, at hun blot havde ladet køkken være køkken? Han var blevet så indesluttet den sidste tid, og nu, hvor folketællingen skulle finde sted, var han desuden blevet overstresset. Han virkede så hård. Sara vidste, at det kun var en ydre skal - men - hvornår mon der ville gå hul på skallen, så hun kunne få sin gode Jakob tilbage?

Alle disse tanker løb gennem hendes hoved, mens hun spændt så op på ham.

Han smilede beroligende til hende. Så var han ikke vred.

I det samme vågnede barnet. Sara tog det og lagde det ved dets mors bryst - alt mens hun undrede sig over den gamle hyrdes ord. Skulle dette barn være verdens frelser?

Sara kendte godt de gamle forudsigelser om, at Gud ville sende Messias - og at han skulle fødes i Betlehem.

Hun bad i sit stille sind: ”Åh, Gud, er det sandt? Må vi igen håbe? - en frelser for hele folket - ikke kun for de rige og mægtige. Gud, er det sandt – lad da også Jakob indse det – så vi sammen kan tro og håbe.”

Sara knælede fortsat ved siden af den unge kvinde, Maria. Simons ord genlød i hendes ører: ”En stor glæde – en frelser - i Davids by – Kristus, Herren.”

Jo, det måtte være sandt. Hun så hyrderne og Ruben knæle for barnet – og sidst Jakob.

Hun så igen på barnet, og med et vidste hun, at det var sandt: ”Frelseren var blevet født i deres stald!”

Hvorfra hendes vished kom, forstod hun ikke. Hun tænkte heller ikke over, hvad der måtte komme - det fik være – det ville vise sig - men i dag - en frelser? Jo, sådan var det!

Sara bøjede hovedet – hun så –

og hun troede.



God jul - Ivan L. Jakobsen

8ragt i Gulvmåtten Julen 1986.