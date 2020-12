Krokonens jul, del 2

Sara smilede lidt over Rubens spørgsmål: ”Tror du hun dør?” - men da hun så hans uro, blev hun alvorlig igen.

Hun tænkte på sine egne fødsler - især Rubens. Han var hendes og Jakobs førstefødte, og det havde været strengt. Hun havde dog overlevet - og de næste med, så mon ikke det også ville gå for den unge kvinde.

Sammen med Ruben gik hun over mod stalden. Halvvejs over gårdspladsen hørte de den unge kvindes jamren. Først svagt – så kraftigt. Ruben greb sin mor i ærmet.

De standsede.

”Mor, mor - hvad nu?”

Mere nåede han ikke at sige. Så hørte de noget nyt - et barns gråd: ”Ruben, få en af pigerne til at komme over med varmt vand. Vent så selv lidt med at komme.”

Selv små-løb Sara hen til stalden. Hun gik ind, og hun så den unge mand knæle ved siden af kvinden. Han holdt barnet ind til sig. Han virkede så hjælpeløs. Han så bekymret op på hende.

”Lad mig,” sagde Sara. Hun tog barnet forsigtigt – undersøgte og ordnede det. Jo, det var et sundt og velskabt barn - en dreng var det.

Hun svøbte barnet i nogle klude og et tæppe - og gav det til den unge mand igen. Han tog det meget forsigtigt, som om han næsten ikke turde røre det og lagde det i en krybbe med frisk halm.

Sara undrede sig lidt over den unge mands reaktion. Barnet så da ud som enhver anden nyfødt. Nu kom pigen med det varme vand. Så måtte de hellere hjælpe den unge kvinde først. Det havde vist været en hård omgang.

Mens de hjalp kvinden, fik Sara lidt efter lidt at vide, at de unge hed Maria og Josef, - at de kom fra Nazaret, - at rejsen havde været besværlig - især til sidst, - og at de havde været helt fortvivlede, da de opdagede, at alle kroer var overbelagte. Heldigvis havde de mødt Ruben, der havde taget dem med sig - og nu var de her i stalden.

”Men hvad nu? Hvad skal vi nu gøre?” spurgte Josef.

”Nu, nu må I blive her indtil videre. Vi skal nok hjælpe Jer”, sagde Sara. Hun var færdig med at hjælpe Maria til rette efter fødslen.

Lidt efter blev stalddøren forsigtigt åbnet. Det var Ruben: ”Mor, hyrderne er kommet ude fra marken. De siger, at de vil se barnet.”

I det samme kom den gamle hyrde, Simon, ind - efterfulgt af de andre hyrder. Til sidst kom Jakob. Han så ud, som om han ville til at råbe op om, hvorfor hyrderne ikke passede deres arbejde - men nu begyndte Simon at fortælle:

”Vi holdt vagt, som vi plejer, men pludselig,” han tøvede et øjeblik: ”Pludselig stod der en lysende skikkelse - en engel - foran os. Den sagde: ”Frygt ikke – jeg forkynder Jer en stor glæde, som skal være for hele folket! I dag er der født Jer en frelser, han er Kristus, Herren - og dette skal være Jer et tegn: I skal finde et barn, svøbt og liggende i en krybbe – og” fortsatte Simon:

”Så var der med et en hel vrimmel af engle, der alle sang: »Ære være Gud i det høje, og fred på jorden i mennesker, der har Guds velbehag.” Derfor skyndte vi os herhen!”