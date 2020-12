Krokonens jul, del 1

”Mor, mor - nu må du altså komme!”

”Hvorfor – åh - er det nu dig igen? Hvordan går det?”

”Det ved jeg ikke. Jeg kan høre, at hun jamrer og klager sig næsten hele tiden. Du må altså komme! Mor - tror du – tror du hun dør?”

”Nej, min dreng, det tror jeg ikke. En fødsel kan være streng, men de fleste klarer det.”

Det var Sara - gift med Betlehems velhavende - men ak, så travle kroejer, Jakob – der nu igen blev forstyrret af sønnen Ruben.

Hun havde ellers ikke tid endnu, men på Ruben lød det, som om der snart ville ske noget derude i stalden.

Ak ja, - ude i stalden. Det var nu heller ikke et sted at lade nogen overnatte, og da endnu mindre et sted at lade nogen føde,. men hele Betlehem var oversvømmet af mennesker på grund af den romerske folketælling. Det unge par i stalden var kommet til byen sidst af alle, og alt andet var optaget. Heldigvis var stalden varm og tør, og der var kun et par æsler og okser derude. Stalden var deres egen private. Den lå et stykke bag de øvrige bygninger.

Derfor havde hun fået Ruben til at vise det unge par derud, da han for et par timer siden havde spurgt, om de dog ikke kunne hjælpe dem. Ruben havde sagt, at hans far ikke havde tid til at tage sig af de unge. Det måtte han selv klare. Sara havde godt set det unge par tværs over gårdspladsen. Hun kunne straks se, at den unge kvinde var højgravid – at hun af og til krummede sig sammen af smerte. Åh, den lille stakkel. Så ung som hun så ud, måtte det være første gang. Det blev bestyrket af mandens totale forvirring og bekymrede udtryk i ansigtet.

Selvom Sara havde haft travlt med at holde opsyn med dem, der var ved at tilberede aftensmaden til alle de tilrejsende, - så havde hun lige taget sig tid til at give Ruben nogle tæpper og klude. Dem skulle han give til de unge. De kunne nok få brug for dem. Sara havde sendt Ruben over med tingene med besked om, at hans mor ville komme over og hjælpe, så snart hun kunne.

Nu var der allerede gået et par timer, og der skete åbenbart snart noget!

Fortsættes 25. december