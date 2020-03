Halsnæs Kommune har fået stillet fire værelser til rådighed på Hundested Kro. Foto: Niels J. Larsen

Kro tager imod socialt udsatte

Halsnæs - 27. marts 2020 kl. 15:32 Af Niels Jørgen Larsen

Hundested Kro har I en tid med COVID-19 tilbudt sin hjælp således, at Halsnæs Kommune kan leje sig ind på fire værelser, som kan bruges til socialt udsatte borgere, hjemløse eller andre, der har brug for isolation.

Det kan ifølge kommunens seneste COVID-19-opdatering være til:

Socialt udsatte borgere, der udskrives med Covid-19, og har behov for isolation, indtil de er raske. Det er borgere der ikke har et hjem at blive udskrevet til, eller hvor hjemmet er i en sådan stand, at det ikke vil være forsvarligt et udskrive hertil.

Socialt udsatte borgere, som ikke har været indlagt, men viser symptomer på Covid-19, og har behov for et sted (og evt. støtte) til selvisolation. Det er også typisk hjemløse eller borgere, hvor hjemmet er i en sådan stand, at det ikke vil være forsvarligt at være isoleret dér.

Socialt udsatte borgere, som ikke har Covid-19, men hvor der endnu ikke er etableret et mere varigt tilbud pga. tidlig udskrivning. Her vil de almindelige tilbud som udgangspunkt blive anvendt hurtigst muligt.

Pladserne på Hundested Kro er ikke til borgere, som er behandlingskrævende og/ eller har behov for døgndækket tilbud. Der vil være mulighed for socialpædagogisk støtte fra Center for Voksenstøtte på baggrund af en vurdering af borgerens behov. Den socialpædagogiske støtte vil foregå via telefon eller facetime, skiver Halsnæs Kommune i sin opdatering.