Hundested Kro & Hotel er begyndt at renovere annekset. Det har været omdrejningspunkt i en strid mellem kroen og havnen, men nu har parterne underskrevet en aftale. Foto: Kasper D. Dønbo

Send til din ven. X Artiklen: Kro bygger ud og underskriver aftale: Vi er sikre på ikke at ryge ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kro bygger ud og underskriver aftale: Vi er sikre på ikke at ryge ud

Halsnæs - 02. juni 2018 kl. 07:25 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er gang i byggeriet i annekset på Sydhavnsvej 2 i Hundested. Grunden er ejet af Hundested Havn og lejet af ejerne af Hundested Kro ApS, og sidstnævnte har store ideer med de gule murstensbygninger, der også kaldes Afdeling 2.

- Vi er gået i gang med at renovere bygningen. I øjeblikket er vi i gang med at lave gulv, og vi laver også svømmepool, dampbad, træningscenter og sauna. Det skal være rammen om svømmetræning, yogahold og besøg fra wellness-eksperter, siger Mikkel Hermann, daglig leder af Hundested Kro & Hotel, til Frederiksborg Amts Avis.

Han har ingen klar tidshorisont for byggeriet, men gør det klart, at det er første skridt i ejernes store drøm.

- Vi drømmer om at lave Nordsjællands flotteste hotel. Det kommer til at tage tid, men vi er glade for, at vi kan komme videre, siger Mikkel Hermann.

Kommentaren er knyttet til den lange strid om annekset, som Hundested Havn og Hundested Kro & Hotel har haft i flere måneder. Den er der nu tilføjet endnu et kapitel til.

Sagen startede i forbindelse med salget af kroen, da havnen opdagede, at den tidligere ejer havde udlejet annekset til fast beboelse i strid med lejekontrakten. Havnen varslede derfor inden overtagelsen af de nye ejere, Hundested Kro ApS, at lejekontrakten til annekset, der oprindeligt løb til 2035, ville blive opsagt.

Det ville de nye ejere dog ikke accepterer.

Den manglende accept af lejeaftalen, fik havnen til at opsige lejemålet, kræve grunden ryddet og bygningerne revet ned.

- Vi er kun interesserede i, at de driver kro og hotel og overholder kommuneplantillægget. Det betyder, at der gerne må bo gæster i bygningen, det må bare ikke være fast beboelse, siger Søren Brink.

I denne uge indgik parterne så endelig en aftale om annekset. En aftale, som er identisk med den lejeaftale, som den tidligere ejer af kroen også havde.

- Det er nøjagtig den samme aftale, som de tidligere ejere havde, som de nu har skrevet under på. De fik aftalen tilbudt i oktober, men vi har først hørt fra dem nu, siger Søren Brink, havnefoged på Hundested Havn.

- Vi har intet hørt fra dem i flere måneder på trods af, at vores advokat har rykket dem flere gange. Vi har ingen møder haft med dem, men pludselig dukker der en underskrevet kontrakt op, siger han.

Forklaringen er dog noget anderledes, hvis man spørger Hundested Kro & Hotel.

- Vi har ikke ændret holdning til noget, men havnen har fundet ud af, at de rent juridisk ikke kan smide os ud. De har helt misforstået, hvad de juridisk kan kræve. Vi har en afståelsesret og skal bare informere dem om, at vi overtager lejemålet. Så har de pligt til at optage os som nye ejere, siger Mikkel Hermann og gør det klart, hvorfor kroen har trukket en underskrivelse af lejeaftalen.

- Vi ville ikke overtage en lejekontrakt, der var opsagt. Derfor har vi holdt vores forbehold. Bygningen, som havnen ville rive ned, er vurderet til fire mio. kroner, og hvis de lykkedes med det, ville vi ikke betale den gamle ejer for en bygning, der ikke var der mere, siger Mikkel Hermann.

- Nu er vi sikre på, at vi ikke ryger ud, og derfor begyndte vi for nylig at renovere bygningen. Vi vil gerne skabe alle de gode ting, og det er dejligt, at vi ikke længere har den bekymring. Vi kan beholde det, vi har købt og kan komme videre med vores drøm, men jeg er ikke sikker på, at vi får et godt forhold til havnen, selvom vi gerne vil have det.