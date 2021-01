Se billedserie Uddannelsesvejledning er pinlig og de unge er overladt til sig selv uden individuel vejledning, mener Anton Lykke Jensen, der er formand for DSU Halsnæs og elevrådsformand på Hundested Skole. Hans opråb bliver hørt af formand for Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud Helge Friis. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Kritik fra elevrådsformand bliver hørt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kritik fra elevrådsformand bliver hørt

Halsnæs - 18. januar 2021 kl. 04:49 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Uddannelsesvejledningen i folkeskolen er pinlig og bør laves om!

Sådan skrev elevrådsformand på Hundested Skole og formand for DSU i Halsnæs Anton Lykke Jensen i forrige uge i et fælles debatindlæg med forbundsformanden for DSU Frederik Vad Nielsen. Her blev det blandt andet anført, at der kun er én uddannelsesvejleder til omkring 200 9.klasse-elever i Halsnæs Kommune, at eleverne er overladt til sig selv uden individuel vejledning og at den nuværende ordning med erhvervspraktik ikke duer.

Indlægget har vakt opmærksomhed, og emnet vil nu blive taget op af Helge Friis (S), formand for Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

- De har bestemt en pointe, og vi er nødt til at kigge på, om uddannelsesvejledningen er god nok. Særligt, da vi er en af de kommuner, hvor ikke alt for mange unge kommer videre i uddannelsessystemet, siger Helge Friis til Frederiksborg Amts Avis.

Han vil derfor drøfte spørgsmålet med kommunens skolechef Mads Ingvardsen og den øvrige administration og ligeledes tage det op med partifællen Annette Westh, formand for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, for at inddrage kommunens erhvervsforum.

Hensyn til de unge Halsnæs Kommune samarbejder med Hillerød Kommune om en fælles udddannelsesvejledning, som Gribskov Kommune også tidligere var del af.

- Selv om vi har det samarbejde, kan vi godt købe noget oveni, og jeg er overbevist om, at det kan gøres bedre, selv om alt koster penge. I dag får alle, der erklæres uddannelsesparate, kun en gruppevejledning, man kan spørge, om det er tilstrækkeligt. Det vil jeg diskutere med administrationen, siger Helge Friis.

Han er ked af, hvis de unge sidder og ikke føler sig vejledt i tilstrækkelig grad, som de to unge socialdemokrater giver udtryk for i deres debatindlæg.

- Skal der gøres noget, skal det være af hensyn til de unge, ikke fordi nogen bestemte fag skriger på arbejdskraft, konstaterer Helge Friis.

Han husker, hvordan der tidligere var en skolevejleder på hver skole, men dagens uddannelsessystem er så indviklet, at en uddannelsesvejleder skal kunne sit håndværk, og det er derfor, man har lavet samarbejde med Hillerød.

- Jeg vil bede om, at vi op til næste budgetlægning kan få et oplæg til, hvordan vi kan gøre det bedre, siger Helge Friis og henviser til to tiltag i det budget, man vedtog i efteråret - en mentorordning til at hjælpe de som har brug for lidt ekstra til at blive uddannelsesparate og en indsats for at løfte elevernes karakter.