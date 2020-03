Borgerservice, jobcentret, skoler, dagtilbud og kulturelle tilbud bliver blandt andet lukket som følge af COVID-19. Se alle kommunens beslutninger i artiklen. Foto:Morten Bank Frederiksen/reuters Foto: Morten Bank Frederiksen/Dado Ruvic/Reuters

Krisemøde i kommunen: Det sker med Halsnæs under virus-krisen

Halsnæs - 12. marts 2020 kl. 16:28 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

På et møde i kriseberedskabet i Halsnæs Kommune den 12. marts er der blevet truffet en række beslutninger for bemandingen i kommunen som følge af COVID-19. Det omfatter blandt andet borgerservice, jobcentret, skoler og dagtilbud, plejecentre, politiske møder og kulturelle tilbud.

»Først og fremmest vil Halsnæs Kommune gerne understrege, at alle nødvendige funktioner fortsætter. Det betyder bl.a., at borgerne fortsat vil få deres ydelser, ligesom der fortsat sikres den nødvendige service til sårbare og ældre«, lyder det i udmeldingen fra kommunen.

Halsnæs Kommune har oprettet en Corona-hotline, hvor man kan henvende sig - primært med sundhedsfaglige spørgsmål. Hotlinen er åben mellem 08.00 - 22.00 og kan kontaktes på 21 70 58 60

Det kommunale serviceniveau vil følge de nedenstående retningslinjer frem til 31. marts.

Borgerservice lukkes Borgerservice lukkes. Dog kræver NemID, kørekort og pas personligt fremmøde, og derfor skal borgerne ringe for at aftale en ekspeditionstid. Alle andre henvendelser vil blive klaret telefonisk. I stedet udvides telefontiderne, således at der gælder følgende åbningstider: Mandag til onsdag: 09.00 - 14.30, torsdag 10.00 - 18.00 og fredag 09.00 - 13.00.

Derudover henviser kommunen til digital selvbetjening på borger.dk.

Spørgsmål til selvbetjening kan rettes til den digitale hotline på tlf 70 20 00 00. Den digitale hotline har åbent 60 timer ugentligt herunder også i weekenden.

Jobcentret lukker midlertidigt Jobcenteret lukker midlertidigt. Den midlertidige lukning af jobcentrene betyder, at aktiveringstilbud og samtaler suspenderes. Det har ingen konsekvenser for borgernes ydelser. Kommunen afventer en uddybende udmelding fra Beskæftigelsesministeriet om, hvorvidt suspenderingen af samtaler alene gælder fysiske samtaler eller også gælder andre former for samtaler - for eksempel telefoniske samtaler.

Ledige kan fortsat modtage deres ydelse, og borgere, der bliver ledige, kan tilmelde sige som nyledige via kommunens hjemmeside, jobnet eller telefonisk, så de fortsat er sikret et forsørgelsesgrundlag. Borgerne kan også stadig henvende sig til jobcentret, og kan også afgive klager, men de normale frister, for eksempel klagefrister, suspenderes.

Desuden kan jobcenteret kan tage imod og behandle anmeldelser af arbejdsfordeling.

Skoler og dagtilbud lukker Skoler, daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner i Halsnæs Kommune lukkes ned fra og med mandag den 16. marts. Desuden lukker Ungeværket

Fra den 16. marts etableres der kommunal nødpasning for børn i alderen 0-9 år. Nødpasningen er kun for børn, hvis forældre varetager kritiske opgaver, eller for forældre, der på ingen måder kan finde pasning til deres børn. En mere præcis afgrænsning af, hvilke forældre, der er omfattet, kommer fredag den 13. marts.

Hvor nødpasningen foregår, og hvilket personale der varetager den, vil ligeledes blive meldt ud af Halsnæs Kommune fredag den 13. marts.

Ældre og sundhed Plejecentrene er på normal drift, men lukker helt ned for besøgende. Pårørende til døende eller meget syge kan dog godt komme på besøg, såfremt de er sunde og raske, og ikke har været i et risikoområde de seneste 14 dage. Hjemmeplejen vil også fortsætte i normal drift.

Medarbejderne i Tandplejen er sendt hjem. De kan i akutte situationer kontaktes på hverdage mellem 08.00 og 10.00 på telefon 21 76 55 97.

Træning og Aktivitet vil kun modtage de borgere, hvor det vurderes nødvendigt, mens Visitationen dagligt vil være bemandet med fire medarbejdere.

Social Service og Familier Det beskyttede beskæftigelsesværksted Sølager vil blive lukket ned. Der vil blive opretholdt kontakt til borgere, der kommer på Sølager, og som bor i egen bolig. Det forebyggende eftermiddagstilbud til sårbare børn Birkehuset holdes åbent. Eventuelt i udvidet form.

Der vil fortsat blive kørt ud til væsentlige besøg hos borgere, men borgerbesøg på botilbud for voksne begrænses til et minimum. På Midgården bliver dørene låst.

Alkohol- og Stofrådgivningen holder åbent for borgere, der efter lovgivningen har ret til hjælp og Ungehyblerne kører videre med et minimum af personale. Der vil stadig være nattevagt.

Sport og Kultur Svømmehaller, idrætshaller, biblioteker, kulturhuse og museer lukkes.

Forsyning og Veje Der fastholdes et beredskab til akutte situationer - eksempelvis i forbindelse med en storm. Halsnæs Kommune er i god dialog med Halsnæs Forsyning. Forsyningen opretholder alle nødvendige funktioner. Yderligere information findes her www.hnf.dk