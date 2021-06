Kregmekrydset bliver intelligent

Vejdirektoratet og entreprenøren Ericsson er nu kommet så langt med vejarbejdet i Kregmekrydset, at sidevejen Kappelhøjvej kan åbne og den intelligente lysregulering sættes i drift.

Reguleringen har siden åbningen af krydsets tre 'ben' været intervalstyret, men fra på onsdag ved 13-tiden sættes den radarstyrede funktion i drift.

"Den intelligente lysregulering styres af trafikstrømmen i forskellige retninger, og vi forventer at det vil øge flowet i krydset, samtidig med at Kappelhøjvej åbner for trafik igen. Dermed er vi meget tæt på at afslutte arbejdet i krydset," fortæller projektleder Dorte Hvid, Vejdirektoratet.

Der har været mange tilbagemeldinger fra bl.a. pendlere om mere glidende trafikstrøm efter krydsets åbning, men indfletning fra to til én bane på hver side af krydset, til- og frakørselsforhold ved tankstationer m.m. ser ud til at være en fortsat udfordring for bilister.

"Det er vi meget opmærksomme på og afventer svar på nogle mere præcise målinger, men vi kommer til at se en effekt af den intelligente lysregulering - og desuden åbningen af Kappelhøjvej, som så kan bruges til udkørsel fra supermarked og tankstation," slutter projektlederen.