Kregmekrydset: Asfaltarbejde kan lave larm om natten

Vejdirektoratet har det seneste års tid arbejdet med at ombygge rundkørslen på Hillerødvej i Kregme til et signalreguleret kryds. Ombygningen vil forbedre fremkommeligheden og øge sikkerheden i et stærkt trafikeret kryds. Nu er tiden kommet til at lægge asfalt på vejen ved krydset, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse, der også kommer ind på at det nu er blevet tid til det afsluttende asfaltarbejde den 10.12. maj i tidsrummet kl. 18.30-06.00 alle tre dage.

Som følge af vejarbejdet vil der periodevis være opsat signalregulering på Frederikssundsvej, så bilisterne skal forvente ekstra gener og forsinkelser.

"I forbindelse med vejarbejdet vil der i perioder være larmende arbejde fra diverse maskiner. Arbejdet er vejrafhængigt. Det kan derfor ske, at arbejdet må udskydes på grund af vejrliget. Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte udføre for naboerne og trafikanterne, både angående støjen og de trafikale forhold," lyder det fra Vejdirektoratet.

I sidste uge blev det meldt ud, at krydset ventes klar uge 20, men arbejdet ventes først helt afsluttet i begyndelsen af juni, hvilket bl.a. betyder, at interimsvejen ved arbejdsområdet sløjfes og arealet med den midlertidige vejføring retableres.