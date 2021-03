Se billedserie Så er der grus, så er der asfalt, så er der en kant. "Det er med helbredet som indsats at færdes på stien i buldrende mørke," på peger Kregme-beboer Laila Olsen.

Kregme-beboer: "Svage trafikanter lades fuldstændig i stikken"

I ugevis har cyklister og gående været henvist til en smal, ujævn og totalt mørkelagt sti gennem området med vejarbejde i Kregme

Halsnæs - 22. marts 2021

Det er nok ikke forbigået nogens opmærksomhed, at der er et større vejarbejde i gang i Kregme i forbindelse omlægning af den tidligere rundkørsel til lysreguleret kryds. Det har stået på i mange måneder, og det varer et par måneder mere, før arbejdet er færdigt.

Der er lavet en midlertidig omkørselsvej til biler og motorcykler, mens der er lavet en smal passage/sti til cyklister og gående tværs gennem arbejdsområdet.

Siden de gamle lysarmaturer langs Hillerød blev pillet ned på strækningen for ca. seks uger siden, har området været uden vejlys.

"Der er ingen gadebelysning. Det bælg-ravende mørkt om aftenen, nu på sjette uge. De svage trafikanter lades fuldstændig i stikken," fortæller Laila Olsen, som selv bor i Kregme.

For ca. fire uger siden kom hun galt af sted på den sti, der er markeret til gående og cyklister gennem arbejdsområdet:

"Det havde blæst meget, så nogle af de rød/hvide lægter, som afgrænser stien, var væltet. Jeg kom gående og kunne intet se, så jeg faldt i et hul og slog mig."

"Det blev ved at gøre ondt, så efter nogle dage måtte jeg til lægen. Det viste sig, at jeg havde brækket lægbenet."

"Der burde være sat noget lys op, det er jo med helbredet som indsats at færdes på stien i buldrende mørke - så er der blødt sand, så er der en kant, og så er der asfalt, uden at man kan se det."

"Og stien er så snæver, at kommer der en barnevogn og en cykel samtidig, så kan de ikke passere hinanden."

"Jeg ringede til Vejdirektoratet for nogle uger siden for at høre, om ikke der kunne komme noget lys op, som man kan orientere sig ved. 'Der kommer lysmaster op en af dagene', fik jeg at vide."

"Der var lige kækt nok sagt, synes jeg, for ja der kom master op, men der er stadig ikke kommet armaturer på. Så nu er der gået ca. seks uger uden lys, hvor man må famle sig frem i mørke. Jeg har så investeret i en lommelygte, men der er jo mange andre end mig, der færdes på den sti," siger Laila Olsen.

Lys forude Halsnæs Avis har spurgt projektleder Dorthe Hvid, Vejdirektoratet, om ikke der burde være etableret lys på stistrækningen gennem Kregme. Hun svarer:

"Det er der ingen krav om. Vi markerer midlertidige stiforløb med toppe og lægter, men sætter ikke gule blink op, når det er fortov og cykelsti."

"Jeg er ked af, at nogen er faldet og kommet til skade. Men vi har ikke gjort det anderledes i Kregme, end vi plejer at gøre."

"Det er selvfølgelig en lang periode, der ikke har været lys, men det også et stort projekt," siger Dorthe Hvid.

Men der er lys forude: Hun oplyser, at armaturerne snart kommer op, og at der vil blive tændt for den nye vejbelysning inden påske.

Hele projektet ventes færdigt omkring 1. juni.

Pga. den meget kolde periode i februar, med sne og hård frost, er der rykket lidt rundt på aktiviteterne.

Formentlig vil entreprenøren lægge slidlaget (det øverste asfaltlag), inden trafikken omlægges igen. Da asfaltarbejder er meget vejrafhængige, kan der ikke sættes præcis dato på, hvornår det vil ske, oplyser Dorthe Hvid.