Kregme Syd kan få nyt lægehus

Onsdag morgen skal miljø- og planudvalget tage stilling til ny lokalplan for boliger i Kregme Syd, og et delforslag går ud på etablering af et lægehus til betjening af bydelens beboere samt den sydlige del af kommunen inkl. Ølsted.

Kommunen har modtaget et ønske fra et lægehus om at købe en grund, der støder op til Kregme Børnehus, med henblik på at bygge et nyt lægehus.

"Et lægehus i Kregme vil kunne supportere bydelen og oplandet, som for eksempel Ølsted, Store Havelse og Lille Havelse. Lægehuset vil ligge tættere på end de nuværende lægehuse, der primært er placeret i Frederiksværk by og Hundested," hedder det i oplægget til udvalgsmødet.

Arealet er godkendt sat i udbud ved byrådsbeslutning januar i år, og i forbindelse med lægehuset kan udbydes ca. 3-4 parceller, ca. 3000m2, mens det samlede udbudte areal til boliger udgør i alt 67.000 m2.