Se billedserie Fire af pigerne på denne uges camp om entreprenørskab og design på New Nordic Youth. Fotos: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Kreative piger på camp i ferien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kreative piger på camp i ferien

Halsnæs - 17. oktober 2020 kl. 11:37 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

- Det var en imponerende rejse fra de mødte søndag middag i ukendt land til de stod tirsdag eftermiddag med certifikat efter at have arbejdet sig igennem et helt koncept og præsenteret deres resultat.

Skoleleder Jane Holstein på New Nordic Youth, efterskolen for Entreprenørskab & Design i Torup, konstaterer at tre dages camp for piger i alderen 13-16 år blev en stor succés.

Campen var et samarbejde mellem New Nordic Youth og High5Girls (H5G) med det formål at få piger til at føle sig velkommen i teknologiens verden.

H5G er en non profit forening, der har sat sig for at ændre status quo for piger i entreprenørskab og/eller STEM (Science Technology Engineering Mathematics). Piger og kvinder er underrepræsenterede indenfor entreprenørskab og teknologi og formålet er, at give pigerne mulighed for at se sig selv arbejde med udvikling af teknologi gennem entreprenørskabsforløb.

- Det kunne vi blande med oplevelser af efterskoleliv i de tre dage, siger Jane Holstein og understreger at man på efterskolen netop gerne vil flytte samfundsdagsordenen og få flere piger indenfor iværksætteri, tech og design.

Derfor er det også at håb at gense nogle af de piger, som deltog på campen som efterskole-elever.

- I dag er fordelingen af drenge og piger ca. 70-30, vi kan godt tænke os flere piger uden det behøver at være halvt af hver. Efterskolernes dag blev aflyst i år, så vi har bredt tilmeldingsfasen lidt længere ud og holder nogle ekstra pladser tilbage til piger, siger Jane Holstein.

Campen blev udsolgt på 10 dage, og den succés den blev giver mod på at gentage det.