Kortspil og Romtoddy'er blandt byens bedsteborgere

»Kl. 9 1/2 konstaterede Mester at han ikke var ganske tilregnelig (Brødrene hør), og samtidig klagede han over at Vandet var kommet alt for tidligt (til no. 3), men dette skulle Mester ikke have sagt, for i samme Øjeblik eksploderede Bogholderen; det var heldigvis ikke saa slemt som det saa ud til; da Røg og Gnister var trukken væk, saa man, at det ikke var Bogholderen, men hans Cigar, det var galt med.«

Sådan kan man læse i protokollen fra mødet den 3. februar 1910 i Spilleklubben De Fire Brødre, der var stiftet året før i Frederiksværk. Vi skal ile med at forklare, at det varme vand var til »brødrenes« romtoddy nummer tre på aftenen. Og når bogholderens cigar eksploderede, var det fordi »Mester« yndede practical jokes på møderne a la spøg og skæmt-cigarer. Måske skulle eksplosionen særligt gå ud over bogholderen, han var nemlig ansat på Hærens Krudtværk i Frederiksværk...