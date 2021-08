Kontroversiel byggematador har blikket på politikers campingplads

På to år har den kontroversielle bygge- og ejendomsmatador Svend Petersen opkøbt en række gårde og jordarealer i Melby, og nu øjner han chancen for at udvide sine omfangsrige besiddelser yderligere med et muligt opkøb af Bokildegård Camping, som i dag er ejet af byrådsmedlem i Halsnæs Kommune, Walter Christophersen. Lokalpolitikeren bekræfter, at der har været kontakt mellem parterne, og at han ønsker at sælge campingpladsen, som han driver med hustruen Janne.