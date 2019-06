Debatvalgmøde - Haslund er stadig kandidat, men uden støtte fra baglandet.

Send til din ven. X Artiklen: Konservative undsiger kandidat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konservative undsiger kandidat

Halsnæs - 03. juni 2019 kl. 15:15 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kjeld Haslund blev i august 2018 valgt som en af tre kandidater til Folketinget for De Konservative i Halsnæs-Frederiksssund.

Men her, to dage før valget, står han tilbage uden støtter i sin kreds. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Konservative Halsnæs-Frederikssund undsagde mandag Kjeld Haslund i en pressemeddelelse. Men splittelsen har stået på i et halvt års tid, uden at det er kommet til offentlighedens kendskab. Et debatindlæg i Halsnæs-posten den 2. juni var imidlertid den dråbe, der fik bægeret til at flyde over og som fik partiet til offentligt at undsige kandidaten.

- Det er korrekt, vi undsiger vores kandidat. Vi deler ikke hans opfattelser. Vi har mistet tilliden til ham tidligere i år, bekræfter Peter Nørris Dalsgaard, der er formand for Det Konservative Folkeparti i Halsnæs.

- Der har været hændelser i bestyrelsen internt og på storkreds-bestyrelsen, hvor vi og vælgerforeningen mistede tilliden. Vi var imidlertid på det tidspunkt så langt i forhold til et valg, mente vi, at vi ikke kunne nå at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Vi valgte så at hjælpe vores andre kandidater og Kjeld Haslund måtte så klare sin egen kampagne. Han har ingen opbakning lokalt - der er mange ting, vi har været uenige om og særligt i Frederikssund er bølgerne gået højt.

Kjeld Haslund er netop fra Frederikssund og valgt i Frederikssund og Klaus Kørvell, Formand Konservative Vælgerforening, bekræfter den manglende tillid.

- Vi har i længere tid ikke haft tillid til Kjeld Haslund, siger Klaus Kørvell.

De Konservative er først nu gået officielt ud med splittelsen og måske, erkender Peter Nørris Dalsgaard, senere end konservative vælgere kunne forvente.

- I bagklogskabens lys skulle vi nok have gjort noget, men vi troede, valget kom tidligere, end det gjorde. Det er lidt kedeligt, men sådan er det. Vi fik imidlertid kaffen i den gale hals, da vi så indlægget om Kregme-rundkørslen i HalsnæsPosten, hvor Kjeld Haslund tager æren. Jeg synes ikke, man skal tage æren for pengene til Kregmerundkørslen, som man ikke har haft så meget indflydelse på eller været involveret i. »Der er ikke meget som er i overensstemmelse med virkeligheden i Kjeld Haslunds læserbrev om Kregme rundkørslen, for at sige det mildt, så er det direkte usandt«, skriver de konservative i den udsendte pressemeddelelse. Den fortsætter:

»Kregme Rundkørslen var med i Regeringens infrastrukturplan fra marts 2019 og dette knudepunkt har i mange år været på de fleste partiers ønskeliste, over hvor der skulle ske forbedringer og de skulle ske relativt hurtigt. I valgkampen til KV17 var dette emne også et synligt problem som flere partier ønskede ændringer på, herunder Konservative, Venstre & DF i Halsnæs. De respektive folketingsmedlemmer fra de tre partier har i mange år kæmpet i kulissen og ved forhandlingsbordet om dette emne. Det gav gevinst og det så vi i marts 2019.

De konservative vælgerforeningers bestyrelser i Frederikssundkredsen mistede tidligere i år tilliden til Kjeld Haslund og besluttede at de aktivt ikke ville støtte Kjelds kampagne til det foranstående folketingsvalg. Vi valgte, at vi aktivt ville arbejde for genvalg af Mette Abildgaard og nyvalg af Birgitte Bergman og Lars Arne Christensen«.

Kjeld Haslund er altså kandidat, men uden støtte. Han er 55 år, uddannet cand.merc. i marketing fra CBS. Han underviser i dag på cphbusiness i "International marketing", "Salg og markedskommunikation" samt "Supply Chain Management". Kjeld Haslund har fire børn og bor i Frederikssund med sin kone og deres tre børn. Han stillede også op til Folketinget i 2007 uden at komme ind.

Vi arbejder på at få en kommentar fra Kjeld Haslund.