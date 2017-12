I øjeblikket går grænsen til det beskyttede område mellem Hornsherred og et punkt syd for Hvide Klint. På tegningen fremgår det området, som kommunerne har ønsket at inddrage. Foto: Halsnæs Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Kommuner vil frede mere fjord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommuner vil frede mere fjord

Halsnæs - 14. december 2017 kl. 09:25 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et 16 kvadratkilometer stort område i Roskilde Fjord bør laves om til beskyttet område. Det mener Halsnæs og Frederikssund Kommuner, som ønsker at tilføje arealet til den store del af fjorden, som i dag nyder titlen af Natura2000-område som udpeget og beskyttet af EU's naturdirektiver for habitat- og fuglebeskyttelse.

- Fra mit vindue kan jeg se, at vandscootere og benzindrevne speedbåde sejler meget hurtigt i det her område. Med den natur, som vi har, er der ingen grund til at tillade den slags sejlads. En måde at undgå det, er at lægge området under Natura2000, så der kommer regler for, hvordan man færdes og hvor hurtigt man sejler, siger Steen Hasselriis(V), borgmester i Halsnæs Kommune til Frederiksborg Amts Avis.

Størstedelen af Roskilde Fjord - op til en grænse fra spidsen af Hornsherred til et punkt lige syd for Hvide Klint ved Frederiksværk - er i dag Natura2000-område. De to kommuner ønsker også, at den nordlige del af fjorden bliver indlemmet i beskyttelsen, da området i vintermånederne er et betydende raste- og fourageringsområde for diverse svømmefugle, svaner og gæs.

Miljø- og Fødevareministeriet rettede i december 2016 henvendelse til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af regeringens Naturpakke. I marts modtog styrelsen forslaget fra kommunerne, men da styrelsen i september sendte sine forslag i høring, var det uden anbefalingen om at udvide det beskyttede område i Roskilde Fjord. Det skyldes, at forslaget ikke ramte hensigten med Naturpakken.

- Det politiske opdrag bag Naturpakken var at gennemgå og justere afgrænsningerne i Natura2000-områder med henblik på at mindske andelen af intensivt drevne landbrugsarealer og bynære arealer, som ikke er nødvendige for beskyttelsen af de enkelte Natura2000-områder. Herefter kunne vi eventuelt se på at udvide udpegede områder med mere værdifuld natur, siger Helle Pilsgaard, kontorchef i Miljøstyrelsen til Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har ikke taget alle forslag om at udvide Natura2000-områder med. Det kommer vi først til at tage stilling til i høringsfasen, siger Helle Pilsgaard.

Høringsfasen løber frem til 3. januar, og Halsnæs Kommune har tænkt sig at gentage opfordringen til at udvide Natura2000-arealet i Roskilde Fjord i et høringssvar.