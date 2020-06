Kommuner vidste intet om havmøllepark ved Hesselø

Det kommer som en overraskelse for borgmestrene i Halsnæs og Gribskov, at der skal etableres en stor havvindmøllepark ved Hesselø, som skal være i drift fra 2027. Hesselø er en del af Halsnæs Kommune og strømkablerne skal efter planen føres i land ved det fredede område Heatherhill mellem Rågeleje og Vejby Strand og videre gennem Gribskov og Hillerød kommuner til en hovedstation i Gørløse.

Havmølleparken ved Hesselø er nu en del af den klima-aftale regeringen tidligere på ugen indgik med et bredt flertal i folketinget. Havmølleparken med omkring 70 200 meter høje vindmøller skal producere 1 GW (Gigawatt) strøm og skal sammen med to nye store energiøer tredoble den nuværende danske produktion fra havvind.

- Jeg har da et stort håb og en tro på, at man tager hensyn til vores natur. At man vælger at gå i land nogle steder, hvor generne, der er forbundet med det, begrænses mest muligt, og at man passer på naturen i den forbindelse, siger han.