Se billedserie Kommunens administration vurderer ikke, at campingpladsen bør udvides mod nord, men anbefaler politikerne, at de ser på mulighederne for at udvide pladsen mod sydvest. Her har Svend Petersen netop købt jorden i »udvidelsesmulighed 2« af Walter Christophersen. Illustration: Bilag 1. Plan og beskyttelsesmæssige forhold ved en udvidelse af Bokildegård Camping

Kommunen anbefaler politikerne: Gå videre med Svend P's udvidelsesplaner

Halsnæs - 25. august 2021 kl. 04:41 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Bygge- og ejendomsmatadoren Svend Petersen har - og har haft - et utal af verserende sager med Halsnæs Kommune, efter han de seneste år har opkøbt flere gårde og jordarealer i Melby. Men den kontroversielle erhvervsmand ser ikke ud til at få problemer med kommunens administration med sine seneste planer om at opkøbe og udvide Bokildegård Camping. Her til morgen har politikerne i Udvalget for Miljø og Plan sagen på dagsordenen, og de kan i et bilag til sagen læse en anbefaling fra kommunens administration om, at der arbejdes videre med en mulig udvidelse af campingpladsen.

Læs også: Ejendomsmatador vil opkøbe og udvide politikers campingplads

»Administrationen anbefaler derfor, at der gives mulighed for at arbejde videre med at undersøge mulighederne for at udvide Bokildegårds Camping gennem udvidelsesmulighed 2 eller en del heraf. Når et areal, som både giver god mulighed for udvidelse af pladsen og respekterer Melby og omgivelserne, er defineret endeligt, og anvendelsen af arealet er defineret bedre, præsenteres det for Byrådet med henblik på at igangsætte det nødvendige planarbejde - kommuneplantillæg og lokalplan«, lyder det i bilaget, hvor kommunens administration har vurderet de plan- og beskyttelsesmæssige forhold ved en udvidelse af Bokildegård Camping.

Mindst fordobling Campingpladsen er de seneste 36 år blevet drevet af byrådsmedlem Walter Christophersen og hans hustru Janne. Lokalpolitikeren har haft drøftelser om et salg med Svend Petersen og sat sin underskrift på en fuldmagt til Rytterhuset ApS, en virksomhed som er ejet af Svend Petersen.

Virksomheden har brugt fuldmagten til at søge Halsnæs Kommune om mulighed for at udvide campingpladsen, enten mod nord eller mod sydvest. De to såkaldte udvidelsesmuligheder er på henholdsvis 49.500 eller 33.000 m2 og vil som minimum betyde en fordobling af campingpladsens areal.

På udvidelsen ønsker Svend Petersen at opstille 25 hytter og 25 telte per hektar.

To områder i spil Arealet mod nord - udvidelsesmulighed 1 - har været på Svend Petersens hænder i noget tid, og så sent som i juli i år købte han arealet mod sydvest - udvidelsesmulighed 2 - af Walter Christophersen med overtagelse fra 1. januar 2022. I Kommuneplan 2013 fremgår det, at begge områder er udpeget til værdifuldt landskab, og at der er værdifuldt landbrugsjord i hovedparten af udvidelsesmulighed 1 og hele område 2.

Kommunens embedsfolk vurderer, at en udvidelse mod nord er en dårlig ide.

»Umiddelbart vurderes det, at en udvidelse gennem udvidelsesmulighed 1 vil påvirke de forskellige udpegninger mere, og mere alvorligt end gennem udvidelsesmulighed 2. Især det forhold, at den åbne landskabsforbindelse nord om Melby mellem Melby og sommerhusområderne stort set vil blive blokeret, vurderes at umuliggøre en udvidelse mod nord«, lyder det fra administrationen.

Walter Christophersen og hans kone Janne har drevet Bokildegård Camping i 36 år, men ønsker nu at sælge og har haft drøftelser med Svend Petersen. Foto: Allan Nørregaard

De vurderer til gengæld, at det vil være muligt at bruge jorden mod sydvest til en udvidelse.

»Samlet vurderes det, at der er grundlag for at arbejde videre med en udvidelsesmulighed 2, mens der ikke vurderes at være grundlag for at arbejde videre med en udvidelsesmulighed 1«, skriver administrationen i bilaget.

Endnu et dige Siden han i 2019 købte sin første gård i området har klager og kontroverser klæbet til Svend Petersen. Hos Halsnæs Kommune har der blandt andet været sager om, at han ikke har håndteret et naturbeskyttet overdrev korrekt, at han har opsat ulovligt hegn og at han har jævnet et naturbeskyttet dige fra 1700-tallet med jorden. Kommunen har givet afslag på Svend Petersens ansøgning om dispensation til at fjerne diget og sendt sagen til Slots- og Kulturstyrelsen, som er myndighed i forhold til at kræve diger reetableret. Svend Petersen har siden påklaget afslaget, og nu lurer et nyt dige i kulissen.

Udvidelsesmulighed to rummer nemlig flere beskyttede sten- eller jorddiger og mindst ét af dem skal gennembrydes, hvis der skal laves gennemgang mellem campingpladsen og det nye område.

Men trods tidligere postyr om nedbrudte diger, så er administrationen denne gang klar til at se igennem fingrene med det.

Svend Petersen har gennem virksomheden

Rytterhuset ansøgt om muligheden for at

udvide Bokildegård Camping. Her vil den

kontroversielle erhvervsmand opsætte

25 hytter og 25 telte per hektar.

Foto: Mie Neel



»Hvis udvidelsesmulighed 2 vælges, skal et beskyttet sten-/jorddige gennembrydes. Det er kommunen, der som myndighed skal vurdere, om det er muligt. Administrationens foreløbige vurdering er, at det vil være muligt«, skriver kommunens administration.

Hovedparten af udvidelsesmulighed 2 ligger desuden i et område med særlige drikkevandsinteresser, men embedsmændene vurderer, at campingaktivitet ikke vil belaste grundvandet mere end jordbrugsaktivitet.

Manglende oplysninger Svend Petersens opkøb af den sydvestlige grund giver ham samtidig nogle muligheder, som ikke er beskrevet i administrationens fremstilling af sagen.

En gammel servitut fra 1949 giver nemlig ejeren af grunden mulighed for at anlægge en otte meter bred vej, som går fra udvidelsesmulighed 2 og ned til Kroghøjvej. Det vil give mulighed for, at al trafikken fra den udvidede del af campingpladsen kan køre ud i Kroghøjvej og videre ud på Tollerupvej.

Det kan give en markant øget belastning af vejene i området, men oplysninger er ikke en del af den sagsfremstilling eller de bilag, som politikerne kan læse.

