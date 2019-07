Kommunen afviser kritik af Haveje

Se billedserie Haveje betaler huslje på markedsvilkår, siger Halsnæs Kommune

Halsnæs - 02. juli 2019 kl. 04:45 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Halsnæs Kommune afviser at den nyåbnede strandbar Haveje ved parkeringspladsen på Lisehøjvej i Liseleje har fået åbningstilladelse i strid med både kommuneplan og lokalplan.

Formand for Liseleje Erhvervsforening Søren Reinholdt indgav mandag en klage til kommunen over den ny burgerbar, som erhvervsforeningen mener bør standses. Man anføreri klagen bl.a. at både anvendelse af bygningen og opførelsen af et skur indenfor strandbeskyttelseslinjen er ulovligt. Men det afviser Halsnæs Kommune i et svar til Frederiksborg Amts Avis

- Kommunen vurderer, at den nyåbnede strandbar er etableret i overensstemmelse med gældende lovgivning, idet bygningen også tidligere har været anvendt til ishus, turismeaktiviteter mv. Der findes ingen kommuneplan og lokalplan for området. Derudover forventer vi, at lejer indhenter tilladelser i nødvendigt omfang hos relevante myndigheder herunder hos Kystdirektoratet, der er myndighed inden for strandbeskyttelse, siger Jacob Klit-Hansen, chef for Ejendomme i Halsnæs Kommune.

Erhvervsforeningen er forundrede og forargrede over at kommunen har indgået lejeaftalen med Haveje Liseleje Aps uden forudgående dialog med kommunens lokale samarbejdspartnere. Hertil svarer Jacob Klit-Hansen:

- Inden kontrakten blev indgået, havde kommunen dialog med Borgerforeningen i Liseleje, der var positive over for det nye tiltag i byen. Derudover er det generelt og af gode grunde ikke kutyme at spørge øvrige erhvervsdrivende om deres holdning til en virksomhed, som kan opfattes som konkurrerende. Kommunens interesse har været at skabe udvikling til gavn for borgerne.

Jacob Klit-Hansen afviser også forlydende fra Liseleje om at Haveje har gratis husleje de første år mod at passe toiletterne i bygningen.

- Nej, det er ikke korrekt, at Haveje har fået gratis husleje. Kontrakten skal i øvrigt altid afspejle markedsvilkår, og det har kommunen bl.a. sikret sig ved at indhente en ekstern mæglervurdering på et forventet lejeniveau for bygningen, siger han.

På spørgsmålet om det er hensigtsmæssigt at de offentlige toiletter nu ligger i et restaurationsområde, svarer ejendomschefen:

- Lejeren skal til enhver tid overholde alle de samme krav til f.eks. fødevaresikkerhed som de øvrige restaurationer i Liseleje og andre steder.

Halsnæs Kommune oplyser videre at sagen om udlejning af turist- og toiletbygningen udelukkende er håndteret administrativt og ikke har været behandlet politisk.