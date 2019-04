Vandværkerne skal inden 15. juni have testet deres boringer for pesticidet og give kommunen svar. Foto: Thomas Olsen

Kommune til vandværker: Få testet for nyt pesticid

Vandværkerne i Halsnæs Kommune skal rykke hurtigt og få testet drikkevandsboringerne for pesticidet chlorothalonil-amidsulfonsyre, som fornylig blev fundet i drikkevandet i Egedal Kommune. Det har ført til, at 290 husstande i Ledøje nu skal hente vand i dunke, fordi Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder, at vandet drikkes eller bruges i madlavningen. Halsnæs Kommune ønsker hurtigst muligt at få overblik over, om pesticidet også er at finde lokalt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

