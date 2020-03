Halsnæs Kommune har tirsdag iværksat en en række tiltag for at hjælpe med at trække udbredelsen af COVID-19 i langddrag. Det betyder blandt andet, at mange møder og arrangementer aflyses. Foto:Morten Bank Frederiksen/Scanpix Foto: Morten Bank Frederiksen/Dado Ruvic/Reuters

Kommune tager drastiske skridt for at inddæmme virus: Alt unødvendigt bliver aflyst

Halsnæs - 10. marts 2020

For at forsinke spredningen af coronavirusset COVID-19 har Halsnæs Kommune tirsdag som en af landets første kommuner iværksat en plan med en række drastiske tiltag, som i stor stil vil begrænse kommunens aktiviteter - både internt på rådhuset og i kommunens øvrige virksomheder.

- Hele pointen er, at vi skal hjælpe staten med at handle forebyggende. Der er ingen grund til at gå i panik, men hvis ikke vi tager det alvorligt nu, så kan det blive sværere at håndtere senere, siger Anders Mørk Hansen, kommunaldirektør i Halsnæs Kommune.

Tirsdag eftermiddag blev medarbejderne orienteret om planerne, som Frederiksborg Amts Avis har set.

De omfatter blandt andet, at alle offentlige arrangementer for eksempel borgermøder og workshops aflyses eller udskydes, jubilæer og receptioner udskydes alle interne og eksterne kurser i kommunen aflyses med mindre de er strengt nødvendige og alle interne møder bliver begrænset til et minimum. Det gælder både personalemøder, lærermøder, forældremøder direktionsmøder og politiske møder.

Hvis møderne er så vigtigt, at de ikke kan aflyses, skal de enten afholdes udenfor, hvor smittefaren er mindre eller indenfor med strikse sikkerhedsafstande på to meter mellem mødedeltagerne.

Derudover vil kommunen så vidt muligt finde ordningerne, så medarbejderne i rotation kan arbejde hjemmefra og desuden inddele folk i hold, så der ikke er for mange mennesker ad gangen i kantinen.

Kerneopgaver opretholdes Pleje af ældre borgere på kommunale plejecentre og pasning af børn i daginstitutioner og skoler fortsætter som hidtil.

- Vi vil stadig varetage de kommunale kerneopgaver, og passer vi ikke på, så kan vi få svært ved det. Det er derfor vi ser os nødsaget til at lave en skillelinje, hvor kun de mest nødvendige møder og aktiviteter bliver afholdt, siger Anders Mørk Hansen og fortsætter:

- Det vil mange steder komme til at gå udover borgerne, men vi mener, at det er nødvendigt at tage de her skridt, for vi har mange ældre borgere og borgere med kroniske sygdomme, som vi er nød til at passe på. Det er forholdsvis drastisk, og vi har strammet retningslinjerne mere end flere andre, men jeg tror, at flere vil følge trop i det næste stykke tid.

Vil trække smitte i langdrag Klokken 11 gik statsminister Mette Frederiksen(S) frem og fremlagde fem konkrete tiltag, som skal forhindre smitten i at sprede sig i Danmark. Det betyder blandt andet, at man fraråder brug af offentlig transport i myldretiden, og at al flytrafik, der ankommer fra særlige risikoområder, må ikke længere lande i Danmark.

Samtidig slog sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fast, at virussets udbredelse presser sundhedsvæsnet.

I Halsnæs Kommune hørte de også med og hæftede sig særligt ved to ting:

- For det første har vi en opgave i at sikre, at det danske sundhedsvæsen kan køre rundt. Det gør vi bedst muligt ved at forsinke spredningen af virussen og trække smitten i langdrag. Det andet væsentligt punkt er, at selvom nogen af os er stærke, så skal vi tænke på de svage, og hvordan vi beskytter dem bedste muligt. Også selvom det kan blive til gene for andre, siger Anders Mørk Hansen.