Kommune spiller med om servicehavn

Halsnæs Kommune vil hente inspiration fra Vordingborg Kommune til, hvordan kommunen kan støtte op om, at Hundested bliver servicehavn for den kommende havmøllepark ved Hesselø. Vordingborg Kommune har således været en aktiv medspiller for, at den lille Klintholm havn på Møn er blevet servicehavn for to vindmølleprojekter i Østersøen.

På sidste uges møde i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse fik udvalget en orientering om den forberedende indsats for at kvalificere Hundested Havn som servicehavn for Hesselø Havvindmøllepark, der skal stå klar i 2027. Som tidligere omtalt i Frederiksborg Amts Avis har Hundested Havn I/S og Halsnæs Kommune indledt et samarbejde om at markedsføre Hundested som servicehavn, og håbet er, at det kan kaste et ikke ubetydeligt antal arbejdspladser af sig for en lang årrække frem.