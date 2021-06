Kommune sender penge tilbage til staten: Kan ikke finde pædagoger

Halsnæs Kommune har problemer med at bruge alle de midler, som er sat af til at ansætte flere pædagoger. Det er simpelthen ikke muligt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Halsnæs - 26. juni 2021 kl. 12:57 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Halsnæs Kommune modtog sidste år 2,1 millioner kroner fra en statslige pulje, der skal sikre minimumsnormeringer i landets kommuner. Men ved årets udgang måtte Halsnæs Kommune sende over en halv million kroner - helt præcis 513.454 i uforbrugte midler - tilbage til staten. Det er simpelthen ikke lykkedes kommunen at bruge alle pengene. Det viser et svar fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil(S) til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg.

- Det er rigtig ærgerligt. Og set udefra virker det jo tåbeligt, at vi sender midler tilbage til staten, siger Mads Ingvardsen, chef for Børn, Unge og Læring i Halsnæs Kommune.

Han forklarer, at puljemidlerne kun kunne gå til at ansætte nyt personale. Samtidig har kommunen et lokalpolitisk krav om at have mindst 60 procent uddannede pædagoger i institutioner, og det bragte Halsnæs på jagt efter kvalificeret arbejdskraft. En jagt, der endte uden fuld gevinst.

- Vi har ikke været i stand til at rekruttere nok medarbejdere inden for det tidsrum, hvor vi har haft midlerne til rådighed. Det har simpelthen ikke været muligt at ansætte i den grad, som midlerne ellers gav mulighed for, siger Mads Ingvardsen og gør det klart, at flere at stillingerne har været i genopslag, fordi der ikke har været kvalificerede ansøgere.

Et generelt problem Det er ikke kun de statslige puljemidler, som det har knebet med at omsætte til ekstra voksne i institutioner og dagtilbud. Halsnæs Kommune havde selv sat et betragteligt beløb af til at ansætte mere pædagogisk personale i 2020. Der var i alt 6,4 millioner kroner at gøre med fra statslig og kommunal side til sammen, men hele 4,1 millioner er forblevet ubrugt.

Det svarer i runde tal til, at otte pædagogstillinger ikke er blevet besat, selvom der har været penge til det.

- Det er svært at skaffe nok uddannet arbejdskraft. Det ser vi på pædagogområdet, og det samme gør sig gældende for lærere. Derfor arbejder vi på en rekrutteringsstrategi, hvor vi skal se på, om vi kan gøre mere for tiltrække medarbejdere. Derudover har vi netop indgået en lokalaftale, der gør det mere attraktivt at være ansat på dagtilbudsområdet. Det kan forhåbentlig bidrage til, at vi får flere ansøgere, siger Mads Ingvardsen.

Halsnæs Kommune er i øvrigt ikke alene om at sende midler fra puljen til minimumsnormeringer tilbage til staten. i alt nåede 17 kommuner ikke bruge deres tildelte midler, og det har i følge netmediet Altinget, fået flere støttepartier til at åbne døren på klem for, at kommunerne i stedet kan få lov til at bruge pengene på flere ansættelser i år. Partierne ser hellere, at pengene går til mere personale end ligger ubrugt i statskassen.

- Problemet med at finde kvalificeret arbejdskraft er ikke isoleret til Halsnæs, men findes i flere kommuner. Får vi mulighed for at råde over normeringsmidlerne igen, så vil vi meget gerne det. Det kan være en hjælp til at rekruttere medarbejdere, men det løser i sig selv ikke udfordringen med at finde tilstrækkeligt uddannet arbejdskraft, siger Mads Ingvardsen.

Fint på vej En ny aftale om minimumsnormeringer i landets daginstitutioner blev i slutningen af 2020 indgået på Christiansborg, og ifølge tal fra Børne- og Undervisningsministeriets vil det sikre 3,2 mio. kroner til indfasning af normeringer i daginstitutioner i Halsnæs Kommune næste år.

Aftalen betyder samtidig, at det bliver vedtaget ved lov, at der skal være minimumsnormeringer i alle kommuner i 2024, og det er børne- og ungechefen i Halsnæs ikke i tvivl om, at man når.

- Set i forhold til minimumsnormeringerne så står vi godt. Vi er på vej i den rigtige retning, og jeg forventer, at vi i løbet af 2022 når de minimumskrav til normeringer, som man har opsat for 2024, siger Mads Ingvardsen.