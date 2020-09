De nye retningslinjer skal medvirke til, at Halsnæs Kommune ikke får så mange smittetilfælde, at den bliver såkaldt »rød zone«, hvor det kan komme på tale at lukke skoler eller plejehjem. Foto: Allan Nørregaard

Kommune klar med retningslinjer: Ja til lejrskole, nej til møder på tværs

Halsnæs - 04. september 2020 kl. 16:08 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både under og efter sommerferien har smitttetallene for coronavirus været stigende i Danmark, og regeringen trak derfor i håndbremsen for genåbningen og aflyste den planlagte fase fire. Det har efterladt danskerne i en situation, hvor der kan være tvivl om, hvad man må, og hvad der ikke er tilrådeligt. Halsnæs Kommune har derfor udarbejdet nye retningslinjer for arrangementer, møder og kurser i kommunen, som Økonomiudvalget onsdag godkendte.

- Vi har fået mange spørgsmål efter sommerferien om, hvad der kan gennemføres, og hvad der ikke bør afholdes. Det handler i høj grad om, at vi forventningsafstemmer med politikerne, borgerne og medarbejderne, så alle ved, hvilke retningslinjer der er gældende, siger Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune, til Frederiksborg Amts Avis.

Han gør det klart, at myndighedernes overordnede anbefalinger om afstand, hygiejne og kontaktreduktion stadig gælder, men at der på en række områder er op til kommunen selv at tolke på myndighedernes udmelding.

Det kan gennemføres Lokale møder på arbejdspladsen. Dog bør deltagerantal og muligheden for virtuelt møde altid indgå i overvejelserne

Forældremøder i klasserne/stuerne

Planlagte udflugter, lejrskoler mv. inden for landets grænser forudsat at man ikke blander grupper, der normalt ikke er sammen, og turen går til en kommune, der på afrejsetidspunktet ikke har mere end 20 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Foreningers og borgeres brug lokaler, forudsat at lokalerne er egnede i forhold til deltagerantallet, og at deltagerantallet holder sig inden for retningslinjerne. Derudover bør der stilles krav om rengøring og mulighed for sprit

Møder med borgere hvis deltagerantallet er begrænset og retningslinjer for afstand kan overholdes

Politiske møde

Borgermøder der efter lovgivningen skal afholdes, og som overholder retningslinjer

Borgermøder der i øvrigt vurderes meget væsentlige for den fortsatte drift

Online kurser

Tværkommunale møder med få deltagere

Kurser med fysisk tilstedeværelse hvor deltagerkredsen er begrænset, og hvor det ikke kan gennemføres online

Udendørs møder med under 100 deltagere





Kilde: Halsnæs Kommune - Det gælder blandt andet på skole- og dagtilbudområdet. Her er der mange for eksempel mange lejrskoler planlagt i efteråret, og det er én af de ting, som vi har taget stilling til, og som vi mener, bør kunne afholdes, hvis en række forudsætninger bliver opfyldt, siger Steffen Jensen.

Også forældremøder, udflugter, politiske møder og borgermøder er at finde i de nye retningslinjer.

Det kan ikke gennemføres Interne fysiske møder med mange deltagere, der går på tværs af områder med mindre det er strengt nødvendigt

Personalearrangementer med deltagere på tværs af afdelinger

Borgermøder med mere end 100 deltagere

Andre større borgermøder, der ikke er meget væsentlige for den fortsatte drift

Forældremøder hvor man samler forældre/børn på tværs af klasser/stuer indenfor.

Konferencer

Kilde: Halsnæs Kommune - Mange møder og arrangementer kan godt gennemføres, men som udgangspunkt gælder det, at man ikke samler for mange mennesker eller blander klasser, afdelinger eller grupper, som ikke til daglig er sammen, siger borgmesteren.

Rød zone Halsnæs Kommune har hidtil haft lave smittetal og undgik på trods af mange turister og sommerhusgæster en opblomstring af smittetilfælde, som det er set i blandt andet i Århus, Odense, Ringsted og Silkeborg. I alt har kommunen haft 73 smittetilfælde blandt de 8.524 personer, som er blevet testet. De nye retningslinjer skal mindske risikoen for, at Halsnæs bliver en såkaldt rød zone med mere end 20 smittede per 100.000 indbyggere.

- Hvis det sker, er der risiko for, at vi må lukke for eksempel skoler eller plejecentre, siger Steffen Jensen.

Faktisk skal der kun være syv smittetilfælde på en uge, før Halsnæs Kommune rammer bekymringsgrænsen til rød zone.

- Det faktum, de gældende regler og kommunens nye retningslinjer taler for et forsikringsprincip, når man skal overveje, om man skal gennemføre et arrangement, et kursus eller et møde, siger Steffen Jensen og fortsætter:

- Omvendt skal den kommunale virksomhed også fungere, og derfor er det også forsøgt at udarbejde retningslinjerne på en måde, så der er plads til at gennemføre så mange aktiviteter som muligt, ligesom der i et vist omfang er lagt op til, at man kan foretage et lokalt skøn inden for overordnede rammer.