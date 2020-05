Det var i kælderen under plejecentret Løvdalen, at Halsnæs Kommune samlede 120 gange mere håndsprit end det tilladte. Foto: Niels J. Larsen

Kommune i spritbrøler: Samlede kæmpe lager under plejecenter

I en kælder under Arresø Plejecenter Løvdalen i Frederiksværk har Halsnæs Kommune under coronakrisen opmagasineret 3.000 liter husholdningssprit og håndsprit. Det er 120 gange mere end Beredskabsstyrelsens regler foreskriver.

- Jeg lægger mig fladt ned. Vi kunne nok have opdaget det her før. Det indrømmer jeg. Men det gjorde vi ikke. Til gengæld reagerede vi, så snart det gik op for os, at vi stod med alt for meget sprit på ét sted, siger Birgit Gundorph-Malling, chef for Sundhed og Ældre i Halsnæs Kommune.