Kommune dropper Vækst og Udvikling

Halsnæs - 09. maj 2018

Der er ikke længere noget, som hedder Vækst og Udvikling i Halsnæs Kommune.

I hvert fald ikke, hvis man kigger på et kommunalt organisationsdiagram. Kommunen har foretaget en organisationsændring som betyder, at afdelingen for Vækst og Udvikling ikke længere eksisterer. - Når vi politisk vælger at lave nye udvalg med andre sammensætninger, så vælger direktionen, som jeg er en del af, at vi skal lave en organisationsændring, der matcher. Det er meget naturligt at samstemme det politiske og administrative niveau, siger Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune.

Det organisatoriske skridt kan synes som en naturlig forlængelse af det budget, hvor SF, Enhedslisten Alternativet og Socialdemokratiet ønskede at opprioritere velfærd, normeringer i institutioner og ældrepleje. Til gengæld var partierne klar til at afskaffe vækstpuljer og skære i tilskud til VisitNordsjælland.

- Vi meldte ud, at vi gerne ville finde penge til ældrepleje og institutioner, men det betyder ikke, at vi ikke vil vækst. I mine øjne er det også et vækstparameter at have gode forhold i skole, institutioner og ældrepleje. Det er noget jeg personligt ville kigge efter, hvis jeg stod for at flytte til en ny kommune, siger Steffen Jensen og slår fast, at det ikke er slut med at prioritere hverken vækst eller udvikling i Halsnæs Kommune.

Hos Venstre har omlægningen fremkaldt rynkede bryn.

- For mig er det et udtryk for, at der ikke længere er samme fokus på vækst og udvikling, som der har været, og det kan jeg kun beklage. Det er ikke noget, vi bryder os om, siger gruppeformand Steen Hasselriis(V).

