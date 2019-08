Kommune: Pas på alle skolebørn i trafikken

- Alle ved godt, at man som billist skal passe på farten og være særligt opmærksom, når man kører på vejene omkring en skole. Alligevel glipper det for nogen, fordi man måske er lidt sent på den, eller man forsøger at klare andre ærinder, mens man kører bil. Det er ingen hemmelighed, at børn kan komme til at være lidt impulsive i trafikken, så der skal kun et øjebliks uopmærksomhed eller en lidt for høj fart til, før det kan gå galt. Derfor håber jeg, at den her kampagne kan være med til at minde folk om at passe rigtig godt på vores skolebørn, selvom man måske lige er kommet fem minutter for sent ud ad døren, siger formand for Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud i Halsnæs Kommune, Helge Friis.