Halsnæs Kommune mener, at jorldvolden langs Slaggemolen er opført uden tilladelse, men Denova kalder det en midlertidig jordbunke og en test.

Kommune: Kæmpe vold er opført uden tilladelse

Halsnæs - 07. marts 2020

Den 12 meter brede, seks meter høje og over hundrede meter lange jordvold, som adskiller Slaggemolen og den opfyldte inderhavn i Frederiksværk, er svær at overse. Men faktisk burde den ikke være til at få øje på. Volden er nemlig opført uden tilladelse og den nødvendige planlovgivning. Det bekræfter Halsnæs Kommune til Frederiksborg Amts Avis efter Facebook-siden Halsnæs.info tidligere på ugen skrev om emnet.

- Volden er opført uden, at der er givet tilladelse. Opførslen kræver en lokalplan for området, og det er der ikke udarbejdet, siger Pia Larsen Weirum, leder af Plan og Byg i Halsnæs Kommune, til Frederiksborg Amts Avis.

Virksomheden Denova, som har opført volden, anfægter, at de har handlet i strid med lovgivningen og kalder det en kompliceret sag.

- Det er rigtigt, når kommunen siger, at volden er opført uden tilladelse, og så kommer det til at se ud som om, at vi har gjort noget ulovligt. Men det har vi ikke, siger Jimmy Opfermann, administrerende direktør i Denova og fortsætter:

- Vi har ikke opført en vold, for det kræver en tilladelse, som først kan fås, når der er forhandlet om og udfærdiget en lokalplan, og den proces tager lang tid. Du skal se det som et arbejdsområde eller en byggeplads, hvor der midlertidigt ligger en bunke jord.

I næste uge skal kommunen og Denova mødes for at drøfte sagen. Det bliver dog i sidste ende politikerne, som skal beslutte, hvad der skal ske.

- Her er der flere mulige udfald. Vi kan enten lovliggøre volden ved at udarbejde en lokalplan og lade den virke med tilbagevirkende kraft, eller vi kan bede dem om at fjerne volden. Det er op til politikerne, hvad de vil, siger Pia Larsen Weirum

