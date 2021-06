Kommune: Intet odiøst i at foreslå et mageskifte om bådeværft

Halsnæs Kommune ville gerne bytte sig til Lynæs Bådeværft - en sondering kalder se selv forslaget. Foto: Allan Nørregaard

Halsnæs - 20. juni 2021 kl. 05:13 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Det udløste chok og forbavselse hos ejeren af Lynæs Bådeværft, da Halsnæs Kommune ud af det blå foreslog ham et såkaldt mageskifte. Her ønskede kommunen at få fingrene i bådeværftet ved at lade Bøgebjerggaard, en tidligere ungdomsskole og specialiseret skoletilbud, som nu står tom, indgå i en byttehandel.

I følge flere dokumenter, som Frederiksborg Amts Avis er i besiddelse af, var der politisk opbakning til manøvren, som er diskuteret på flere lukkede møder, og i følge kommunen er der intet opsigtsvækkende i forslaget.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at Bøgebjerggaard er sat til salg, og at vi samtidig arbejder med, hvordan fremtidens Lynæs skal se ud. I den forbindelse gør vi os forskellige sonderinger. Det er der slet ikke noget odiøst i, siger Steffen Jensen, borgmester i Halsnæs Kommune og fortsætter:

- I den konkrete sag i Lynæs er en af udfordringerne, at kommunen ejer grunden mens en anden ejer bygningen. Det gør det unødigt kompliceret og kan medvirke til konflikter, der er svære at løse. Derfor vil vi fremover gerne undgå det, hvor det kan lade sig gøre«.

Det har dog ikke været muligt at få svar på, hvad kommunen vil bruge bådværftet til.

Kommunens forslag om et mageskifte faldt sideløbende med, at Peter Øvre gentagende gange har fået afvist ansøgninger om midlertidig dispensation til at lave udeservering på bådeværftet med med en foodtruck, grill og bar. Men Halsnæs Kommune gør det klart, at de sager intet har med hinanden at gøre.

- Jeg kan dog blankt afvise, at der skulle være en sammenhæng mellem eventuelle forhandlinger og de dispensationer, som Peter Øvre har ansøgt om i forhold til bådeværftet. At der er givet afslag på nogle af de ønsker, Peter Øvre har haft, handler om at der i lejekontrakten meget specifikt er angivet, hvilke aktiviteter der kan gennemføres, siger Steffen Jensen og fortsætter:

- Der har således fra starten være klare linjer i forhold til, hvad man kan forvente at bruge bygningen til. I den forbindelse kan jeg supplere med, at bygningen på en række områder, herunder brandteknisk, ikke lever op til de krav, der stilles til en større udvidelse af driften.

Forhandlinger i gang Bøgebjerggaard blev sendt i udbud i marts, og Peter Øvre bød sammen med flere samarbejdspartnere på matriklerne for at lave en uddannelse for udfordrede unge. Han blev siden inviteret på rundvisning på ejendommen og møde på rådhuset, hvor kommunens daværende ejendomschef Jakob Klit Hansen præsenterede mageskifte-forslag.

»JK præsenterede modellen, hvor Bøgebjerggård mageskiftes for PØ's bygninger på Lynæs Værft (...) JK fremhævede, at det politisk vurderedes at den bedste løsning på problemerne i Lynæs ville være, at kommunen overtog værftet. Herudover fremhævedes det skattetekniske ved mageskifte-konstruktionen samt at det politisk ville give begrænsede handlemuligheder ift. ny lokalplan«, står der i mødereferatet, som Halsnæs Kommune selv har lavet efter parternes møde.

Deadlinen for bud er for længst overskredet, og forhandlingerne med værftsejeren er kuldsejlet. Én af Bøgebjerggaards tre matrikler er solgt til en ukendt køber, men resten er der i følge kommunen stadig forhandlinger i gang om.

- Helt overordnet kan jeg sige, at jeg ikke vil kommentere på detaljer om ejendomssalg, mens der er en proces i gang, fordi det kan skade vores forhandlingsposition. Det er netop en af årsagerne til, at sådanne forhandlinger skal behandles på lukkede møder i et byråd, siger Steffen Jensen.