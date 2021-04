Send til din ven. X Artiklen: Kommunaldirektør fratræder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunaldirektør fratræder

Halsnæs - 26. april 2021 kl. 12:11 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Efter syv år som kommunaldirektør i Halsnæs Kommune har Anders Mørk Hansen valgt at søge nye udfordringer. Han skal fremover være administrerende direktør i Diakonissestiftelsen, og han fratræder derfor sin nuværende stilling som kommunaldirektør ved udgangen af maj måned.

Det meddeler Halsnæs Kommune mandag.

- Det er med en følelse af vemod, at jeg efter syv år siger farvel til Halsnæs Kommune. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har været meget glad og beæret over at have været kommunaldirektør i Halsnæs. Jeg kommer i særlig grad til at savne det gode samarbejde med alle de dygtige ledere, medarbejdere og politikere i Halsnæs. En særlig tak skal også lyde til de to borgmestre, jeg har tjent under, nemlig Steen Hasselriis og Steffen Jensen. De har på hver deres måde været med til at skabe rammerne for, at jeg både har nydt og fundet det spændende at være kommunaldirektør i Halsnæs.

Men jeg er også nået til et punkt, hvor man kan sige, at hvis jeg skulle prøve noget nyt og skifte retning, så var det ved at være tid. Derfor har jeg nu valgt at søge nye græsgange i en ny og spændende stilling som administrerende direktør i Diakonissestiftelsen. Et arbejde jeg ser meget frem til, siger Anders Mørk Hansen.

Borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen er ked af at skulle miste en betroet og vellidt kommunaldirektør:

- Først og fremmest vil jeg gerne sige tak for den flotte indsats, Anders har ydet i de forgangne syv år. Stillingen som kommunaldirektør var ny for ham, da han tiltrådte i 2014, og alligevel viste han hurtigt, at han var opgaven voksen. Han har været en stor drivkraft i udviklingen af Halsnæs Kommune og en stor del af grunden til, at vi som kommune står et godt sted i dag. Som borgmester har jeg haft et nært og tillidsfuldt samarbejde med Anders, og jeg ved, at han også i byrådet er meget vellidt. Derfor skal jeg heller ikke lægge skjul på, at det var en trist besked at få at vide, at Anders stopper. Men jeg har samtidig stor forståelse for, at Anders gerne vil videre, og jeg ønsker ham alt det bedste i den nye stilling, lyder det fra borgmesteren.

Den ledige stilling som kommunaldirektør vil nu blive slået op og besat hurtigst muligt. Byrådet skal torsdag tage stilling til konstitution i stillingen som kommunaldirektør.