Se billedserie Den kommunalt ejede villa, Baggersvej 55, Frederiksværk. Foto: Michael Ciric-Friis.

Send til din ven. X Artiklen: Kommunal villa i forfald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunal villa i forfald

Halsnæs - 16. august 2021 kl. 14:36 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Et opslag af på Facebook i grupperne "Halsnæs Hjælp Hinanden - uden censur" og "Fri politisk debat Halsnæs" har givet anledning til en del debat.

Michael Ciric-Friis gør opmærksom på, at et kommunalt ejet hus på Baggersvej 55, som oprindeligt blev købt til at huse flygtninge, i længere tid har stået tomt og er i slemt forfald:

Der er gået råd og svamp i huset, fordi det regner gennem taget, påpeger han. Samtidig vokser ukrudtet uhæmmet og beplantning breder sig langt ud på fortovet.

"Og så får vi andre påtale for ikke at klippe hæk ud til vejen," skriver han blandt andet.

Overfor Halsnæs Avis uddyber han:

"Kommunen køber et hus, der er i rigtig god stand, og så glemmer man bare at vedligeholde det. Der er lagt presenning over taget for et års tid siden, men det holder ikke tæt, så det regner ind."

"Huset, som før var sundt, er nu i rigtig dårlig stand. Det er spild af skatteborgernes penge. Der må sidde nogen i kommunen, som har røde ører," siger Michael Ciric-Friis.

Polikere på Facebook

Blandt de mange kommentarer på Facebook er også reaktioner fra byrådsmedlem for Venstre, Sune Raunkjær, og borgmester (S) Steffen Jensen.

"Hej Michael. Det er en fin observation, tak for det. Jeg vil tage det op i Udvalget for Erhverv & Beskæftigelse hvor vores integrationsindsats er forankret. Vi købte jo flere villaer, til det formål, og hvis ikke de er i brug, skal vi da endelig få dem solgt," skriver Sune Raunkjær.

Steffen Jensen forklarer i et længere indlæg om baggrunden for, at Halsnæs Kommune opkøbte parcelhuse til midlertidige boliger for de flygtninge, kommunen stod til at skulle modtage.

Han skriver videre:

"De seneste år har vi fået tildelt 0 flygtninge til kommunen, og det betyder også, at vi har været i gang med at sælge husene igen."

Efter at have tjekket op på status, oplyser Steffen Jensen til Halsnæs Avis, at kommunen i sin tid købte fem villaer som midlertidige boliger for flygtninge.

To af disse er nu solgt igen, mens to andre, herunder Baggersvej 55, er ved at blive solgt.

"Men borgeren har helt ret i, at kommunen som husejer naturligvis skal sørge for eksempelvis at bevoksningen ikke tager overhånd. Det skal vi lige have styr på," siger Steffen Jensen.

Svar fra kommunen

"Vi medgiver, at det ikke ser kønt ud og forstår godt, hvis naboerne ikke er tilfredse med vedligeholdelsestilstanden, og som udlejer har vi i sidste ende ansvaret for dette," udtaler konstitueret chef for ejendomme, Mette Boye Hollænder Beeck.

"Når der ikke er gjort mere ved selve huset, så skyldes det, at det hele tiden har været planen at sælge det, når flygtningene ikke længere skulle bo der. Og her er det vores vurdering, at det ikke vil kunne svare sig at igangsætte en større renovering, som er det, der er behov for."

"I forhold til de grønne områder, har vi ikke været tilstrækkeligt opmærksomme. Vi vil derfor hurtigst muligt få Natur og Vej til at få gjort noget ved det", siger Mette Boye Hollænder Beeck.

Private i aktion

En borger, som havde set opslaget om den vilde bevoksning på Baggersvej, tænkte, at kommunen har vigtigere ting at bruge penge på. Så han tog sagen i egen hånd sammen med et par bekendte.

En trailer med haveredskaber blev læsset og kursen mod Baggersvej.

Efter 25 minutters arbejde var resultatet klar til at blive fotograferet og lagt på Facebook.

Det gav en masse positive reaktioner, men også nogle ret ubehagelige - især direkte på messenger.

'Havemanden' ønsker ikke mere polemik, og beder derfor Halsnæs Avis om ikke at nævne hans navn.