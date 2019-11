Se billedserie Kommissionsformand Henrik Hansen (midt i orange) studerer planerne for projektet med en medarbejder for Vejdirektoratet, da kommissionen efter formiddagens offentlige møde besigtigede området ved Kregme-rundkørslen. Foto: Niels J. Larsen

Kommission skulle høre om lyskryds, men blev trukket længere op af vejen

Halsnæs - 27. november 2019

- Vi er her for at høre om rundkørslen, og vi har snart forstået, at det ikke er der, I mener, at problemet ligger. Men projektet her forholder sig ikke til den omtalte strækning, så det gør vi heller ikke, sagde Henrik Hansen, formand for ekspropriationskommissionen nedsat af Kommissarius ved statens Ekspropriationer på Øerne.

Kommissionen havde onsdag morgen indkaldt til et offentligt møde på Ølsted Kro, hvor Vejdirektoratets projekt for ombygningen af Kregme-rundkørslen til et stort lyskryds blev præsenteret. Men selvom rundkørslen skulle have været i fokus, så fik spørgsmålene fra 50 borgere, der fyldte hver en stol på kroen, trukket debatten 200 meter længere op af vejen. Til det stykke af Hillerødvej, som snævrer ind til ét spor og løber forbi både en tankstation og et supermarked.

- Det er slet ikke rundkørslen, som er problemet. Hele problemet ligger på vejstykket med ind- og udkørsel til Netto og Circle K. Hvis der var to baner der, så bilerne nemmere kunne komme væk fra rundkørslen, så var der intet problem, sagde Lars Blickfeldt, en af mange interesserede borgere på mødet, der udtrykte samme frustration og synspunkt.

Flere borgere påpegede at det er ved Circle K og Netto at køproblemet opstår.



- Hvis ikke i ændrer indsnævringen, så vil der være samme flaskehals som før. Hvordan får i flere biler gennem det samme lille hul, sagde Karsten Andersen og advokerede - ligesom tidligere i avisen her - for anlæggelsen i en omfartsvej.

Isoleret rundkørsel Borgerne stod ikke alene med deres ønsker om, at der blev set på hele trafikafviklingen, før og efter krydset. På mødet var også tre byrådsmedlemmer - Steen Hasselriis(V), Anja Rosengreen og Thue Lundgaard(EL) - og de gjorde det klart, at byrådet i et høringssvar til Vejdirektoratet netop har bedt om, at der blev set på muligheden for to spor hen til Thors Bakke, så trafikken ikke klumper sammen lige efter rundkørslen på vej ind til Frederiksværk.

De indsigelser har ikke fyldt hos Vejdirektoratet, som slog fast, at de udelukkende og isoleret har fokuseret på ombygningen af rundkørslen.

- På den omtalte strækning (hvor Hillerødvej snævrer ind til ét spor og løber forbi tankstation og supermarked, red.) sker der ingen ændringer. Det er ikke vores vurdering, at det skal med i betragtning, sagde Helle Nielsen, afdelingsleder i Vejdirektoratet og fortsatte:

- Vi har fået hjemmel og 22 mio. kroner til det her projekt, som vi håber at få godkendt i dag. Det er ikke en del af projektet at tage stilling til den omtalte strækning, og vi har ikke undersøgt muligheden for en omfartsvej. Det er ikke noget, Vejdirektoratet selv sætter i værk, det ville kræve en ny politisk beslutning og bevilling.

Det bakkede kommissionens formand op om.

- Vi løser ikke alle trafikale problemer i myldretiden med det her projekt, men det er det, vi kigger på. Andre udfordringer må vi se på i andet regi, som kræver andre politiske beslutninger og bevillinger, sagde Henrik Hansen.

En dør på klem Efter knap halvanden time blev rollerne pludselig for en stund byttet om, da Helle Nielsen tog ordet for at stille et spørgsmål til salen.

- Jeg har siddet og kigget på mulighederne. Hvad ville i sige til, at vi lukkede overgangen fra Circle K og Netto, så alle bilister skal køre af Kappelhøjvej? Det ville i mine øjne give en forbedring for trafiksikkerhed og fremkommelighed, sagde afdelingslederen i Vejdirektoratet.

Forslaget høstede klapsalver, inden kommissionsformanden trak i håndbremsen.

Kommissionsmedlemmer, folk fra Vejdirektoratet og lokale borgere var rundt ved Kregme kirke og rundkørslen for at drøfte de forskellige vejændringer. Foto: N.J. Larsen



- Det er fint, at Vejdirektoratet har lyttet og kommer med et kreativt forslag. Men vi har at gøre med to private virksomheder, der også skal høres, og alt det her kræver en ordentlig proces. Det er ikke noget, som vi tager stilling til i dag, sagde Henrik Hansen.

Helle Nielsens forslag åbnede dog en dør på klem for, at strækningen efter rundkørslen bliver ændret - ligesom borgerne ønsker.

- Jeg vil gå hjem i mit bagland og sige, at forsamlingen var positivt stemt for forslaget. Det bliver nok ikke en del af det her projekt, som det er størrelsesmæssigt i en orden, som vi måske selv kan se på i Vejdirektoratet. Jeg kan dog ikke love noget sagde, Helle Nielsen.

På rundtur I april sikrede en trafikaftale i Folketinget penge til ombygningen af rundkørslen i Kregme, hvor 20.000 biler passerer dagligt, og hvor bilisterne morgen og eftermiddag holder i lange køer. Rundkørslen skal laves om til et lysreguleret kryds, og onsdag fremlagde Vejdirektoratet et projekt, som de mener tager bedst hensyn til fremkommelighed og trafiksikkerhed.

På mødet fik kommissionen overblik over alt fra afviklingen af lyssignaler, antallet af vejspor og fodgængerovergange i krydset, bredden på cykelstierne, de nye private fællesveje, som skal anlægges og omfanget af det areal, som skal eksproprieres hos Naturstyrelsen og private lodsejere.

Det er særligt ekspropriationerne, som har kommissionens interesse.

- Vi skal kigge på projektet, høre bemærkningerne og drøfte i kommissionen, om det aktuelle projekt kan godkendes eller om der skal foretages ændringer. Efterfølgende skal vi fastlægge detaljeringsgraden, så der senere kan ske ekspropriation, sagde Henrik Hansen.

Den endelig projektering sker første efter den såkaldte »besigtigelsesforretning«, hvor rundkørslen og de nærmeste omgivelser bliver kigget nærmere på.

- Vi skal besigtige stedet og kigge på de enkelte ejendomme, som er arealmæssigt berørt af projektet. Men vi kommer ikke til at løbe op og ned af vejen, sagde kommissionsformanden, inden han med resten af kommissionen mødte de borgere, som er berørt af projektet, foran Kregme Kirke.