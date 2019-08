Se billedserie Dommerkomitéen med formand Carsten Hansen i midten var søndag på et tre timer langt besøg i Torup. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Komité så nærmere på Torup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Komité så nærmere på Torup

Halsnæs - 19. august 2019 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er godt fyldt op rundt om bordet i stationsbygningen ved Dyssekilde Station søndag formiddag. En fem mand stor dommerkomité har taget plads over for en række repræsentanter fra lokalsamfundet i Torup med et mål om at blive klogere på, om landsbyen har det, der vil gøre den til den retmæssige ejer af titlen Årets Landsby 2019. Prisen er blevet uddelt af Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen Landsbyerne i Danmark siden 1995 og i år er temaet Den bæredygtige landsby. Det må siges at passe som fod i hose for Torup, hvor økosamfundet Dyssekilde har eksisteret gennem 30 år.

- Vi kigger på bæredygtighed både miljømæssigt, socialt, økonomisk og kulturelt. Det er vigtigt at landsbyen har fokus på flere typer af bæredygtighed, og at det er en vigtig del af sammenholdet. I Torup satser man bredt på at udvikle og udbygge bæredygtighed, og det er meget kendetegnende for byen, forklarer bedømmelseskomitéens formand Carsten Hansen, der tidligere har været minister for by, bolig og landdistrikter.

Carsten Hansen peger på, at man ikke behøver opfinde den dybe tallerken for at være årets landsby, men der skal være nogle grundelementer på plads.

- Det er lige så meget en anerkendelse af det arbejde, der foregår. At give et skulderklap og komme med de gode eksempler, siger Carsten Hansen.

- Målet med at udnævne Årets Landsby er også at finde en by, der kan give inspiration til andre. Vi er glade for, at Torup er med i opløbet, siger Anders Brandt, medlem af Landdistrikternes Fællesråd.

Ifølge Peter Plant, formand for Torup Ting, kommer nomineringen til Årets Landsby på det helt rigtige tidspunkt, da man er i gang med byudvikling af et nyt boligområde, Hvideland, med undertitlen Den Moderne Landsby 2.0. Planen er, at Torup skal vokse fra 350 til 500 indbyggere.

- Der kommer fokus og opmærksomhed på Torup på den måde, og det kommer på det helt rigtige tidspunkt med byudviklingen af Hvideland. Så det er en appelsin i turbanen. Om vi bliver nummer 1, 2 eller 3 i konkurrencen er ikke afgørende. Det vigtige er tidspunktet og at det er et kæmpe skulderklap til det, vi arbejder med, siger Peter Plant.

- Det kan også vise, at landsbylivet ligefrem kan være spændende, og at vi lever det gode liv. Det kan også være med til at trække arbejdskraft hertil, siger han.

Det gode liv

Undervejs i præsentationen får Peter Plant også fortalt om Torups sociale bæredygtighed, blandt andet i kraft af Torup marked med 5-600 gæster.

- Her taler folk sammen på kryds og tværs. Vi holder også folkekøkken, hvor reglen er, at man skal sætte sig hos nogen, man ikke kender, fortæller Peter Plant.

En af dem, der har opdaget det gode liv i landsbyen Torup, er Simon Hansen, som også er medlem af Torup Ting. Han flyttede til landsbyen fra Nørrebro på København for fire år siden.

- Der er mange, der taler om, hvorvidt de skal tage rykket fra byen til landet. Det er en trend, men der er også nogen, som ikke rigtig tør. Så derfor er det også vigtigt, at der er omtale af, hvad en landsby kan, når mange står på vippen til at flytte. For mig har det været det rigtige skift. Naturen er tæt på, og jeg har ikke mistet noget på det sociale. Det kan godt være, man ikke kan komme i biografen hver dag, men det gør man jo heller ikke alligevel, siger han.

Efter præsentation og spørgsmål, er det tid til en rundtur i byen. hvor komitéen kunne få syn for sagn.

Turen gik blandt andet til landsbyens Lilleskole, forsamlingshus og børnehave, Brugsen og Kældergalleriet, Hvideland, Torup Kro og Torup Tingsted.

Årets Landsby kåres til efteråret. Udover Torup er også Asaa i Brøndslev Kommune og Krogsbølle Sogn i Nordfyns Kommune nomineret til Årets Landsby 2019. Prisen Årets Landsby uddeles af Landdistrikternes Fællesråd og Landsbyerne i Danmark i samarbejde med Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og Totalkredit.