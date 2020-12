Hvis myndighederrne fortsat tillader det holdes gudstjeneste juleaften i Ølsted Grusgrav. Foto: NJL

Kom til Gudstjeneste i Grusgraven

Halsnæs - 18. december 2020 kl. 04:41 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Trods stigende smittetal og nye restriktioner vil menighedsrådene i Ølsted og Kregme sammen med Ølsted Borgerforening gennemføre at holde juleaftensgudstjeneste i Ølsted Grusgrav den 24. december ved amfiteatret, den såkaldte Sommer Scene.

- Vi kan have plads til 500, men forventer 2-300, og de kan sidde med meget stor afstand, siger næstformand i Ølsted Borgerforening Per Perschke, der også sidder i menighedsrådet.

Han lover derfor et helt Corona-sikkert arrangement. Hvor der tilmed må synges igennem. Der bliver stillet et klaver og lydanlæg op. Der er gode parkeringsmuligheder, og det vil blive tilladt at køre helt ned til scenen for at sætte dårligt gående personer af.

Grusgraven vil blive lyst op med fakler, og samtidig opfordres alle til at medbringe en lanterne eller lignende. Selv en kirkeklokke er der skaffet, så gudstjenesten kan ringes ind.

Vejrudsigten for 24. december truer med at det kan blive en lidt våd oplevelse, men arrangørerne håber at alle vil være klædt godt på til lejligheden og der er siddeunderlag til rådighed. Gudstjenesten i grusgraven holdes kl.15.30.

Når man har valgt denne løsning for de to kirker skyldes det, at der ellers i Ølsted og Kregme kirker kun må samles op til 30 kirkegængere, så det ikke ville række langt at holde flere juleaftensgudstjenester, som man gør andre steder.

Flere gudstjenester er den løsning man har valgt i de andre sogne i Halsnæs Kommune. Således byder kirkerne i Frederiksværk, Vinderød, Torup og Lynæs alle på hver fem gudstjenester, inden anden skal på bordet i de små hjem.

Det er nødvendigt at sikre sig en pladsbillet via kirkernes hjemmeside for at deltage, og flere af gudstjenesterne er allerede udsolgt.